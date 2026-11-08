Un vehículo calcinado provoca retenciones y el corte temporal de la A-15 en Areso

Imagen del vehículo incendiado en la A-15. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patrullas de seguridad vial de la Policía Foral y efectivos de los Bomberos de Navarra han intervenido a primera hora de este domingo en la Autovía de Leitzaran (A-15) debido al incendio de un turismo, que ha quedado completamente calcinado a la altura del punto kilométrico 137, en el término municipal de Areso.

El siniestro ha obligado a decretar el corte total de la vía en sentido norte durante aproximadamente 20 minutos para permitir las labores de extinción de los bomberos y garantizar la seguridad en la zona.

Según informan desde la Policía Foral, la circulación ya ha sido restablecida y la autovía permanece abierta al tráfico, aunque el carril derecho se mantiene cerrado de forma provisional hasta que se completen las tareas de retirada del vehículo siniestrado.

Desde los servicios de emergencia se solicita a los conductores extremar la precaución al transitar por este punto, moderar la velocidad y atender estrictamente a la señalización provisional instalada.