Verdeliss de vuelta en casa tras batir el récord de España en 100K: "A mi el atletismo no me da de comer"

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss, ya está de vuelta en Pamplona tras su nueva hazaña al batir el récord absoluto de España en 100 kilómetros con una marca de 7:47:46 este pasado fin de semana en Australia. En su regreso anoche a su casa, donde le esperan sus 8 hijos y su marido, se siente "orgullosa" de este nuevo hito en su trayectoria atlética.

Tras ganar recientemente el 'challenge' 7 maratones en 7 días en 7 continentes, Verdeliss tenía un nuevo reto en su cabeza: "Era una cuenta pendiente que tenía con la distancia de 100K, era algo que tenía que saldar por mí misma", ha indicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,6 millones de seguidores.

Ha mostrado su agradecimiento "de corazón" por las palabras de "cariño y apoyo" por este nuevo hito. Así, la navarra, de 39 años, ha contado que este nuevo récord le ha hecho sentir "orgullosa". "Me lo he currado un montón, me lo he luchado; no es fácil mi vida para entrenar a ese nivel", ha indicado tras quedar segunda clasificada absoluta en Australia y primera mujer.

Ha recordado que "no soy una corredora profesional, soy una corredora como buenamente puedo, en mi cinta, en mi casa, con mi familia, mis trabajos", y ha manifestado que le encantaría dedicarse "en mayor manera".

"A mi el atletismo no me da de comer, solo pierdo dinero, invierto un montón", ha expuesto Estefanía Unzu a sus seguidores en sus redes, donde recuerda que su trabajo es su faceta de 'influencer'.

Escribe en su cuenta que sigue "asimilando" lo que acaba de vivir y espera que "ojalá inspire". "Todo éxito comienza desde la confianza en una misma", indica, para animar a "¿integrar aunque sea un poquito de deporte?" porque "es bienestar, es cuidado y prioridad".