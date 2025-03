Veterinarios navarros rechazan prescribir medicamentos en base a una norma que "desconoce la realidad de los animales"

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra se han concentrado este miércoles en Pamplona para mostrar su rechazo al Real Decreto 666/2023, que regula la dispensación y uso de medicamentos, y han reclamado poder prescribir "en base a los conocimientos científicos" y no en función de una normativa que "desconoce la realidad de los animales".

En la concentración, realizada frente a la Delegación del Gobierno, se han leído carteles con mensajes como 'La ley ni nos apoya ni nos protege', 'Mi veterinario es sanitario', 'RD 666, apocalipsis para mascotas', '¿Salvar vidas o cumplir leyes?', o 'El criterio facultativo es prioridad'. Algunos de los asistentes han acudido acompañados de sus perros, uno de ellos portando en el lomo carteles con los mensajes 'El RD 666 me mata' o '+ veterinaria, - política'. Los participantes en la concentración han portado una pancarta con el mensaje 'Prescripción con ciencia y con conciencia. No al Real Decreto 666/2023. Por una profesión veterinaria digna'.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra, Leyre Ayesa, ha explicado que "lo que reclamamos es una prescripción en base a los conocimientos científicos y la experiencia clínica, no con una base normativa, que es lo que nos están imponiendo".

Según ha relatado, "el sistema PRESVET nos impone el tener que comunicar la prescripción de todos los antibióticos". "No es esta la dificultad principal, porque no deja de ser un sistema informático, sino todo lo que conlleva. Es decir, no tenemos libertad en elegir determinados medicamentos como corresponde respecto a las patologías que tienen los animales", ha indicado, tras añadir que como consecuencia de ello "se puede ver afectada la duración de los tratamientos".

"Esto se basa en diagnosticar y en prescribir conforme a nuestro conocimiento clínico, con una base científica, porque somos una profesión, evidentemente, sanitaria. Y no con una normativa detrás que al final desconoce completamente cuál es la realidad de los animales", ha reivindicado.

Ha remarcado Ayesa que "lo que incluye también el Real Decreto 666/2023 es una categorización de antibióticos". "Con lo cual nosotros, en una primera instancia, tenemos que elegir los de la categoría D. Eso incluye un par de antibióticos, porque en la medicina veterinaria no existe la variedad que existe en medicina humana. Si no tenemos esa opción, tendremos que recurrir a otras categorías, pero ya implica hacer pruebas como antibiogramas, lo cual obviamente retrasa mucho el inicio de un tratamiento que en muchos casos es vital y es urgente", ha criticado.

Además, ha continuado, "entra otro tema en juego, que es que nosotros tenemos que prescribir conforme a la ficha técnica del producto", y "si ese producto no tiene esa indicación que nosotros necesitamos, aunque sepamos -porque hay estudios científicos que lo avalan- que funciona, en principio no lo podemos utilizar".

Por otro lado, ha subrayado que todo ello "no deja de ser un tiempo que tenemos que invertir detrás del ordenador, en rellenar muchos campos" como "nuestro nombre, número de colegiado, el principio activo que utilizamos, si es profiláctico, si es metafiláctico...". "Son bastantes campos que, desde luego, cargan mucho de burocracia", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que "muchas veces sabemos por la sintomatología del animal y por la experiencia el antibiótico que tendríamos que utilizar y el que funciona". "Sin embargo, tenemos que utilizar otro de primera elección. Precisamente eso puede conllevar un problema de resistencia a los antimicrobianos, que es justo lo que quieren evitar", ha manifestado.

En respuesta a los periodistas, Ayesa ha afirmado que en Navarra hay 545 profesionales colegiados, pero "esto no implica solo a los veterinarios que ejercemos en la clínica de pequeños animales", sino que "tiene que ver también con los animales de producción, con los animales de experimentación, con los équidos".

"Hoy estamos aquí más clínicos, pero en realidad estamos representando a todos. Los animales de producción ya llevan muchos años haciendo estas notificaciones a PRESVET. En su día también se quejaron al respecto y hoy retomamos un poco su lucha", ha comentado, tras advertir de que "somos muchos los implicados".

En cuanto a las sanciones que se contemplan, ha señalado que "hay un régimen bastante estricto". Actualmente, ha dicho, están pendientes "de que en el Boletín Oficial del Estado se rectifique", porque "ante las presiones parece que se dieron cuenta de que las multas eran desproporcionadas". "No obstante, nos lo siguen pareciendo", ha apuntado Ayesa, que ha explicado que, en función del tipo de infracción, las sanciones suelen rondar los 6.000 euros "en adelante". En Navarra "de momento, por suerte", no hay denuncias.