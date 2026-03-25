Víctimas de la DANA piden la retirada del aforamiento a Mazón y esperan que sea investigado por su "acción negligente"

PAMPLONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la DANA han reclamado este miércoles en Pamplona la retirada del aforamiento al expresidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, que, han criticado, está usando como "garantía de protección personal". Han esperado que sea investigado por su "acción negligente".

Así lo han destacado en declaraciones a los medios de comunicación Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de Octubre, Mariló Garadolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, y Toñi García, representante de esta última asociación, antes de participar en una reunión con los diferentes grupos políticos del Parlamento de Navarra. Por la tarde participarán en una charla en Civivox Iturrama, organizada por Contigo-Zurekin, junto con Sergi Pitarch, autor del libro '29-O: Les hores del caos. La DANA: Crónica de una tragedia'.

Toñi García, quien perdió a su marido y su hija el día de la DANA, ha destacado que "vamos a continuar luchando contra el Gobierno valenciano, que tuvo una acción negligente" y contra el aforamiento del expresidente valenciano Carlos Mazón con el objetivo de que "la investigación continúe en el tribunal que así ha marcado la ley, el tribunal de instrucción número 3 de Catarroja". También para "garantizar una Justicia en igualdad de condiciones, cosa que hasta ahora no es posible por el aforamiento que mantienen y apoyan tanto PP como Vox".

En este sentido, ha criticado que "no sólo se le mantienen su privilegio de aforado sino que además se le da un sobresueldo a una persona que ni tan siquiera acude a sesiones, que ni va a votaciones ni hace su trabajo". Además, ha lamentado que "fuimos insultadas, maltratadas, se nos quiso acallar, siempre ha sido una mentira detrás de otra" y ha subrayado que el propio Mazón "se ha desmentido a sí mismo".

Según ha continuado, "es una persona que no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ni administrativa" sino que "se ha dedicado a tirarla a otros, sin hacer autocrítica de lo que fue su Gobierno, un gobierno inepto que no estuvo a la altura de su pueblo".

García ha calificado a la jueza de Catarroja como "un rayo de luz para nosotros, ha sido todo nuestro apoyo". Ha valorado su instrucción "minuciosa y detallada" y ha apostado por que se mantenga en la causa "pese a que han intentado anularla y eliminarla de la instrucción".

"Vamos poco a poco, pasito a pasito, pero también nos decían hace poco tiempo que tirar a un presidente de un Gobierno autonómico era imposible y lo hemos conseguido porque no ha dimitido, lo hemos hecho dimitir y conseguiremos una responsabilidad política y jurídica", ha manifestado.

Toñi García ha criticado el rechazo del pleno la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón al considerar que "no tiene ningún tipo de responsabilidad". A este respecto, se ha preguntado si no es responsabilidad de un presidente "elegir bien a sus consejeros", que ejerzan "correctamente sus funciones" y que tengan "un mínimo de preparación".

En su opinión, se ha "demostrado" que se han nombrado consejeros que "no tenían formación, ineptos, todo por enchufismo", lo que "ha llevado al desastre". "¿Cómo le explicas a una persona de la calle que el que nombra a estas personas no tenga ningún tipo de responsabilidad?. ¿Para qué quiere el aforamiento si no tiene ningún tipo de responsabilidad?", se ha preguntado.

Por su parte, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de Octubre, quien perdió a su padre en la catástrofe, ha pedido también que Mazón pierda el aforamiento y ha rechazado el auto del TSJCV. Si el expresidente "no era garante el 29 de octubre, ¿para qué queremos un presidente de comunidad autónoma? ¿Qué es, un florero?", ha preguntado.

Ante la citación como testigo de Mazón por parte de la jueza de Catarroja, ha esperado que "vaya, por lo menos" presencialmente y que "esto sea el primer paso". No obstante, no cree que el expresidente valenciano "vaya a decir la verdad" porque "es un mentiroso patológico".

Le ha acusado de estar "mal utilizando ese aforamiento" y ha recordado que la jueza de Catarroja le ha propuesto tres veces acudir a declarar. "Por lo tanto, evidentemente no quiere ir, no quiere utilizar la justicia ordinaria. Quiere saltarse esa primera instancia", ha afirmado.

Finalmente, Mariló Garadolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, ha reclamado también la no aplicación del aforamiento de Carlos Mazón, al que ha acusado de usar una "garantía procesal" como "una garantía de protección personal, porque no está acudiendo a los plenos, no está ejerciendo su derecho a voto en los plenos".

"El día 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón minimizó completamente la emergencia" y "puso en peligro a toda la población del área metropolitana de Valencia, con un resultado de 230 muertes", ha lamentado. "No asumió su responsabilidad en ese momento, empezó a mentir, sigue mintiendo y sigue protegiéndose. No ha colaborado con la justicia", ha criticado, para resaltar que "vamos a seguir insistiendo para que Carlos Mazón sea investigado y no únicamente testigo".

ALFARO CRITICA LA "IRRESPONSABILIDAD CRIMINAL" DEL GOBIERNO DE MAZÓN

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha puesto en valor el trabajo de estas asociaciones y ha censurado la "irresponsabilidad criminal del Gobierno de Mazón antes, durante y después de la DANA".

Alfaro ha afirmado que los fallecidos en esta catástrofe "se hubiesen podido evitar si se hubiese avisado con la antelación suficiente y si no fuese un Gobierno instalado en el negacionismo climático y hubiese adoptado todas las herramientas posibles para paliar los efectos de una catástrofe como la que se vivió en aquel momento".

En este sentido, ha advertido de que "nos encontramos en un contexto de crisis climática" y ha destacado que "esta serie de acontecimientos o de catástrofes se van a seguir produciendo y una administración pública responsable lo que tiene que hacer, en primer lugar, es ser consciente y, en segunda instancia, adoptar todas las medidas para poder paliar los efectos".

"A los valencianos y valencianas les está tocando lidiar con la irresponsabilidad de ese Gobierno" que "no ha estado a la altura ni política, ni ética, ni moral, que se presupone a un responsable público", ha reprochado.