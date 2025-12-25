El VIII Encuentro Next reunirá este viernes en Pamplona a navarros residentes en el exterior

Archivo - Imagen de los Encuentros Next de la anterior edición. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 26 de diciembre, el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra va a celebrar un encuentro con navarros y navarras que residen en el exterior. Esta VIII edición, con el lema 'Navarra en los cinco continentes', reunirá en la Sala Zentral de Pamplona a personas que desarrollan su vida personal y profesional en diferentes países de los cinco continentes.

La asistencia al acto podrá realizarse de manera presencial y también podrá seguirse en directo, aunque para ello, las personas interesadas debeían inscribirse previamente, antes del 23 de diciembre, en la página web del Gobierno de Navarra. Aquellas personas previamente inscritas en la modalidad en línea recibirán un enlace la víspera del evento para que puedan conectarse al mismo, ha informado el Ejecutivo foral.

La vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, dará la bienvenida a los asistentes y explicará las últimas novedades en torno a la Estrategia Next. Tras sus palabras se darán a conocer las experiencias de algunas de las navarras y navarros residentes en los cinco continentes, como María Lamberto, residente en Oceanía, directora del departamento de Idiomas del King's College y colaboradora del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, donde reside.

También, desde el continente americano llegarán los testimonios de Eva Chivite, residente en Canadá, donde es coordinadora de Educación Profesional en la Universidad de Toronto; y de Daniel Remondegui, presidente del Centro Navarro de Buenos Aires, que este 2025 celebra su 130 aniversario. Desde Europa, intervendrán Silvia Zudaire, docente e influyente (influencer) navarra, que ha retornado desde Alemania; y Victoria Echegoyen y Grooschmid residente en Austria, donde es intérprete para la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Asimismo, desde Asia participarán Eduardo Martínez López, residente en Singapur, quien ejerce como director ejecutivo internacional (Chief International Officer) en United Oil Company del Grupo Repsol; y Maite Ventura, residente en Dubai, que dirige la expansión de La Liga en Oriente Medio, norte de África y sur de Asia. Finalmente, como muestra de los navarros que residen en África, Joseba San Roque compartirá sus experiencias como residente en Uganda, que lidera la empresa Muzungus Africa Your Way.

Las intervenciones de navarras y navarros que residen en el exterior concluirán con una conexión con "algún otro punto del planeta" desde el que se conversará con Txema Sainz y Jessica Patiño, un navarro y una venezolana que están dando la vuelta al mundo. El director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez, clausurará el acto, que será presentado por el periodista y comunicador Alberto Guzmán.