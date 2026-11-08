Vox dice que los gobiernos central y navarra "juegan con la desesperación de los agricultores"

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso. - VOX

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, ha reclamado la licitación "urgente" de la segunda fase del Canal de Navarra y ha criticado el "abandono del campo" por parte del Gobierno de España y el Gobierno foral: "Juegan con la desesperación de los agricultores", ha reprochado.

Alonso ha visitado este domingo la Ribera de Navarra acompañado de la candidata de Vox al Congreso de los Diputados por Navarra, Socorro Sada y concejal en San Adrián. Ha participado en una mesa informativa en San Adrián, un paseo informativo en Tudela y otro en Cintruénigo, además de un encuentro con afiliados y simpatizantes en la capital ribera.

Según indican desde Vox en una nota de prensa, Alonso ha reivindicado la finalización "urgente" de la segunda fase del Canal de Navarra y ha criticado "el abandono del campo y de los agricultores y ganaderos" por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite. "Juegan con la desesperación de los agricultores", ha afirmado el portavoz, quien ha insistido en que "los retrasos en la licitación y la ausencia de un calendario concreto penalizan a las explotaciones de la Ribera". "El gobierno de Sánchez financia las infraestructuras hidráulicas en Marruecos y se las niega a nuestros agricultores", ha criticado.

Alonso ha destacado que la segunda fase del Canal de Navarra es una infraestructura "estratégica que permitiría transformar en regadío más de 20.000 hectáreas y mejorar el abastecimiento de agua en municipios de la Ribera Alta y Baja, entre ellos Tudela, Cintruénigo, San Adrián y localidades de las cuencas del Queiles y el Alhama".

Según ha advertido, "el retraso en su ejecución limita la modernización de las explotaciones, la disponibilidad de agua para la ganadería y la agroindustria, y las posibilidades de inversión y empleo en la comarca".

Por ello, ha exigido al Ministerio y al Gobierno de Navarra que "cumplan con los anuncios realizados" y que se liciten las obras "sin más demoras". "Los agricultores de la Ribera no pueden seguir esperando promesas. El agua es un recurso esencial para la rentabilidad de las explotaciones y para el futuro de la industria agroalimentaria de la zona", ha afirmado.

A esta situación ha sumado "una situación de sequía que ha dejado el embalse de Yesa en niveles críticos, con el agua reservada para consumo humano y el suministro agrícola suspendido, lo que amenaza cultivos de invierno destinados a la industria conservera".

Alonso ha vinculado la necesidad de la infraestructura hidráulica con "la crisis de rentabilidad que atraviesa el sector primario en la Ribera". Ha señalado el encarecimiento de los costes de producción, como fertilizantes y gasóleo, la "competencia de las importaciones" y las "incertidumbres" sobre el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) como factores que "agravan las dificultades de agricultores y ganaderos".

El representante de Vox ha defendido que "el campo español debe ser una prioridad. No se puede abandonar a los agricultores navarros mientras se mantienen retrasos en infraestructuras vitales y se permite una competencia desleal". Alonso ha insistido en "priorizar las infraestructuras hidráulicas y la defensa del sector primario" frente a lo que ha calificado de "desatención" por parte de los "gobiernos socialistas".