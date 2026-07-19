La Vuelta Ciclista a Pamplona afectará al servicio de villavesas este lunes

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración de la Vuelta Ciclista a Pamplona, el servicio del Transporte Urbano Comarcal (TUC) registrará cortes puntuales, desvíos y posibles retrasos en varias líneas los próximos lunes 20 y viernes 24 de julio, según ha informado Moventis TCC.

Las principales afecciones se concentrarán en los barrios y localidades de Rochapea, Buztintxuri, Nuevo Artica y Orkoien, coincidiendo con el paso de la prueba ciclista.

Este lunes, las afecciones serán entre las 18.30 y las 19.30 horas y el viernes, día 24, entre las 19.15 y las 20.30. Quedarán anuladas para el servicio las paradas afectadas por el recorrido de la carrera: Plaza del Ayuntamiento, San Lorenzo, Taconera, Padre Moret Río Arga, Bernardino Tirapu, Cuatro Vientos, Avenida Gipuzkoa, Nuevo Artica, Orkoien y Buztintxuri.

Se verán afectadas las líneas 3, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17 y 21. Las paradas de los tramos cortados permanecerán anuladas, quedando habilitadas aquellas que se encuentren en los recorridos alternativos, ha añadido la empresa.