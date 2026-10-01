La XIII Carrera Solidaria de ANFAS se celebrará el 11 de octubre en Pamplona

Presentación de la carrera - ANFAS

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII Carrera Solidaria de ANFAS se celebrará el 11 de octubre en el Bosquecillo de Pamplona, desde las 10.30 horas, con modalidad de 5 kilómetros, 10 kilómetros, o virtual.

Como en las ediciones anteriores, Laboral Kutxa, promotora de la Carrera Solidaria, destinará íntegramente la recaudación de las inscripciones a ANFAS, además de asumir el coste total de la organización.

En la presentación de la carrera han participado Sandra Muñoz Pérez, subdirectora de Promoción del Deporte y la Actividad Física, Maitane Bueno, directora de zona de LABORAL Kutxa, Usúe Zulet, presidenta de ANFAS Claudia Goicoechea, cantante y participante de La Voz, y Demba Diarra, atleta adaptado, especializado en pruebas de velocidad y lanzamiento de jabalina.

Todos ellos han incidido en lo especial que es este evento que es "más que una carrera" ya que "permite visibilizar a las personas con discapacidad, hacerles partícipes e incluirlas en una actividad de toda la comunidad". Según Sandra Muñoz, "es la oportunidad perfecta para ver el deporte como una herramienta de transformación social".

Este año, al igual que el pasado, la carrera consta de dos modalidades: presencial, con salida y meta en El Bosquecillo, y con dos distancias, de 5 kilómetros -dando una vuelta al circuito-, o de 10 km, si se dan dos; o virtual: por medio de la aplicación Rockthesport, que permite realizar la carrera donde y cuando se desee. En ambas modalidades el kilometraje está reglado y cronometrado con chip.

Un año más, los corredores dispondrán de una camiseta técnica hecha con material cien por cien reciclado, conmemorativa del evento, y de consigna, avituallamiento, duchas y masaje.

En cuanto a los premios, quienes ganen en las distintas categorías (5 y 10 kilómetros masculino y femenino) recibirán un obsequio realizado por trabajadores de Tasubinsa, un lote de productos navarros y unos vales de masajes.

Además, entre todas las personas participantes se sortearán entradas para dos personas en Sendaviva y este año, como novedad, también se sortearán otras dos entradas entre todas las personas voluntarias. El evento está reconocido como evento sostenible por el Ayuntamiento de Pamplona.

Paralelamente a la carrera se organizarán otras actividades en el Bosquecillo, como pintxo solidario, hinchables, pinta caras y juegos para los más pequeños. Este año se repetirá la master class de zumba "dado su éxito otros años".

A lo largo de estas once ediciones han participado alrededor de 12.500 personas y se han recaudado más de 151.000 euros "destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".

A día de hoy se superan las 600 personas inscritas y se aspira a igualar la cifra de la última edición, que reunió a 1.011 personas.

La entrega de dorsales se realizará en Forum (Galaria) el viernes 9 por la tarde (de 16 a 21 horas) y sábado 10 todo el día (de 10 a 21 horas), y el mismo día de la carrera en la zona de salida, desde las 9 horas.

Para ANFAS, la Carrera Solidaria Navarra es "una de las citas más importantes del año", es "un día para sensibilizar sobre la discapacidad y dar visibilidad a la labor que ANFAS realiza". "Esperamos que este año el 11 de octubre vuelva a convertirse en una fiesta del deporte y la solidaridad", han destacado.