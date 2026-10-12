El XIX Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA se celebrará el 14 de octubre en el Navarra Arena

Una imagen de la pasada edición del Encuentro de Empleo. - UPNA

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIX Encuentro de Empleo y Emprendimiento, organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), tendrá lugar el 14 de octubre en el pabellón Navarra Arena. La feria, que permanecerá abierta de 9.30 a 14 horas y de 15.30 a 17 horas, permitirá a las personas asistentes conocer de primera mano a empresas y entidades, las oportunidades profesionales que ofrecen y los perfiles que están buscando.

El objetivo de este encuentro es "mejorar la empleabilidad de las personas estudiantes y egresadas facilitando un punto de encuentro que pone en contacto a las organizaciones demandantes de profesionales con jóvenes que buscan iniciarse en el mercado laboral", explican desde la UPNA.

El programa completo y la información sobre las actividades que requieren inscripción pueden consultarse en el sitio web del Encuentro de Empleo y Emprendimiento, donde también puede obtenerse la entrada para acceder, de manera gratuita. En esta edición, el estudiantado de la UPNA podrá solicitar un ECTS de formación complementaria por asistir al Encuentro de Empleo y cursar los cuatro talleres de orientación laboral que se imparten en diferentes ediciones hasta el 13 de octubre.

Junto a los estands, el programa incorpora distintas actividades orientadas a facilitar un contacto más directo entre jóvenes y organizaciones. Así, entre las 10 y las 14 horas y de 15.30 a 17 horas se desarrollarán entrevistas exprés de diez minutos con empresas, en las que las personas participantes podrán presentar su perfil directamente a las organizaciones. También se ofrecerán actividades de orientación laboral y huella digital para "identificar fortalezas, mejorar las estrategias de búsqueda de empleo y optimizar la marca personal". Estas actividades requieren inscripción previa.

El Encuentro contará además con espacios específicos dedicados al empleo público, la promoción del empleo a través de ONG y la innovación y el emprendimiento en la UPNA. Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ofrecerá en el escenario una sesión 15.30 a 16 horas sobre el acceso al empleo público como personal docente no universitario, abierta al público.

La programación se completará por la tarde con competiciones deportivas de fútbol 3x3 y esgrima, que se celebrarán entre las 15.30 y las 17.00 horas y para las que también será necesaria inscripción. El fútbol 3x3 propone un formato rápido y dinámico por equipos, mientras que la esgrima estará abierta tanto a personas con experiencia como a quienes quieran acercarse por primera vez a esta disciplina. Además, durante toda la jornada las personas asistentes podrán acercarse a la zona de juegos, participar en retos y dinámicas y conseguir merchandising.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Este encuentro forma parte del programa Pharus, el plan de vinculación de la UPNA con la sociedad, cuyo objetivo es "contribuir al progreso, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía de Navarra a través de actividades de colaboración y conocimiento compartido".

Además, cuenta con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare y la colaboración principal de Caja Rural de Navarra, Aditech coordinador del SINEI, Sungrow e Ingeteam. Participan como entidades colaboradoras: Grupo Cosmos, CPEN, CSA, Enhol, Essity, Exkal, Falcón Electrónica, Florette, Hydro, Koxka, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, Limagrain, Loxin, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Mapfre, Motherson, M.Torres, Nordex, Scheneider Electric, Seidor, Solidus, Tigloo, TIF, Mapsa y Embega, TimacAgro, Tracasa, Uvesa, Vicofan, Virto y 540.