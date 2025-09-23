El XVIII Encuentro de Empleo y Emprendimiento de la UPNA se celebrará el 8 de octubre en el Navarra Arena

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XVIII Encuentro de Empleo y Emprendimiento, organizado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a través de la Fundación UPNA, tendrá lugar el 8 de octubre en el pabellón Navarra Arena. El objetivo de este encuentro es mejorar la empleabilidad de las personas estudiantes y egresadas facilitando un punto de encuentro que pone en contacto a las organizaciones demandantes de profesionales con jóvenes que buscan iniciarse en el mercado laboral. El acceso al Encuentro de Empleo es gratuito, pero hay que obtener una entrada registrándose en la página web de la Universidad.

Durante el encuentro, que tendrá lugar desde las 9.30 hasta las 18.30 horas, se contará con el espacio para estands de las más de 80 empresas y entidades participantes. También tendrán lugar talleres y charlas relacionadas con la empleabilidad y se realizarán entrevistas exprés, de diez minutos, con reclutadores de empresas durante toda la jornada.

En esta edición, el estudiantado de la UPNA podrá solicitar un ECTS de formación complementaria por asistir al Encuentro de Empleo y cursar los cuatro talleres de orientación laboral que se imparten en diferentes ediciones entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre para los que aún quedan plazas libres. Además, podrán obtener un segundo crédito por participar en el conjunto de actividades propuestas en el programa de la jornada, ha informado la UPNA.

El programa incluye la competición 'Talento en acción' con la colaboración de Caja Rural de Navarra en la que, por equipos, se resolverán diferentes pruebas con las que desarrollar competencias profesionales como la creatividad, comunicación y trabajo en equipo. El equipo ganador obtendrá un viaje sorpresa.

Además, por segundo año, se convoca el premio al mejor videocurrículum, al que se pueden presentar vídeos con una duración máxima de 3 minutos. El premio consiste en una tarjeta regalo para utilizar en comercios y locales del Casco Antiguo de Pamplona, así como un reconocimiento en la propia jornada del encuentro.

En el escenario del Encuentro se presentarán diferentes ponencias sobre empleabilidad y oportunidades profesionales en el mercado laboral actual, acompañadas de actividades en los distintos estands para dinamizar la participación. En el espacio de la Fundación UPNA, por ejemplo, se ofrecerá un servicio para analizar la huella digital de quienes lo soliciten, con el objetivo de "concienciar sobre el rastro que dejamos en la red y su impacto ante posibles empleadores, además de proporcionar consejos prácticos para mejorarla".

De 16 a 18 se celebrará la competición de fútbol 3x3 con la colaboración de la Federación Navarra de Fútbol, donde se pondrán de relieve los valores del deporte y se podrán ganar premios. Este espacio destinado al deporte incluye en esta edición, como novedad, competiciones de esgrima y de tenis de mesa en la que podrán participar tanto personas iniciadas en estas disciplinas como interesadas en tener un primer contacto. Se desarrolla en colaboración con las dos federaciones.

La jornada finalizará con las entregas de premios tanto a entidades destacadas en el Encuentro por su implicación con la empleabilidad a través de diferentes actividades y a las personas ganadoras de las distintas competiciones y juegos.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO

Este encuentro forma parte del programa Pharus, el plan de vinculación de la UPNA con la sociedad, cuyo objetivo es contribuir al progreso, sostenibilidad y calidad de vida de la ciudadanía de Navarra a través de actividades de colaboración y conocimiento compartido. Además, cuenta con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo y la colaboración principal de Caja Rural de Navarra, Fundación Aditech, Sungrow, Ingeteam y Timac Agro. Participan como entidades colaboradoras: Anel, Grupo Cosmos, CPEN, CSA, Exkal, Florette, Hydro, Laboral Kutxa, Leroy Merlin, Loxin, Nordex, TIF, Mapsa y Embega, Scheneider Electric, Seidor NTS, Sofidel, Solidus, Tigloo, Tracasa, Virto y 540.

En la edición de 2024 participaron 88 empresas y entidades, tanto públicas como privadas y de diferentes sectores. 1.400 personas asistieron a la feria y se contó con más de 2.300 inscripciones en el conjunto de actividades organizadas.