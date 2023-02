Yolanda Falcón, directora general de Falcón Electrónica, recibe el Premio Navarra Empresarial 2023

PAMPLONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Falcón Electrónica, Yolanda Falcón, ha recibido este viernes el Premio Navarra Empresarial 2023, una iniciativa de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Diario de Navarra.

Yolanda Falcón representa a la segunda generación de la empresa, ubicada en Peralta y dedicada al ensamblaje de circuitos impresos. Sus productos se dirigen a sectores como el de las telecomunicaciones, ascensores, control de acceso, energías renovables, medicina, maquinaria industrial y 'vending', entre otros.

En el acto, celebrado en el Baluarte de Pamplona, han intervenido la presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, el presidente del Consejo de Administración del Grupo La Información, Luis Colina, y la directora territorial de zona Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno.

El evento, al que han asistido cerca de 350 personas, ha contado con la presencia de autoridades como el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, o el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, consejeros del Gobierno de Navarra, o representantes de grupos políticos de la Comunidad foral.

Durante su intervención, Garamendi ha señalado que "es un día importante cuando se pone en valor lo que ha hecho una familia, porque cuando se habla de las empresas, se habla siempre en genérico, pero estamos hablando de personas". En concreto, ha subrayado que la empresa Falcón, que "pasó de un taller a 200 trabajadores", cuenta con un elemento "importantísimo", como es "esa sucesión familiar y ese crecimiento".

"Parece que cuando una empresa pasa a ser grande pasa a ser enemigo de la sociedad, y es todo lo contrario, ojalá hubiera más empresas grandes, en este caso en Navarra", ha apuntado. Además, ha querido "reivindicar a la gente que ha fracasado". "Hoy es un día donde nos tenemos que acordar de todas esas ilusiones, esperanzas, créditos fallidos", ha añadido.

La premiada ha querido dedicar el galardón a su familia, concretamente a sus padres, "que fueron los fundadores de la empresa". Según ha añadido, obtener este reconocimiento es motivo de "satisfacción y orgullo, no solo para mí sino para mi familia y el equipo que conforma Falcón". Además, ha querido destacar la "evolución y transformación constante" de la empresa, ya que sus padres "comenzaron hace 46 años soldando y montando electrónica a mano". Por otro lado, ha apuntado que "es una pena que en un sector tan importante y potente, con mucho potencial a futuro" como es el industrial, "haya tan pocas mujeres". "Creo que somos nosotras las que tenemos que dar el paso y generar el cambio, sobre todo estudiando y preparándose", ha manifestado.

En su discurso, Chivite ha considerado que Yolanda Falcón "supone un referente muy claro para esas nuevas generaciones", en primer lugar por el sector en el que trabaja, y en segundo lugar porque "necesitamos más mujeres líderes en el ámbito de la tecnología".

"Solo un tercio de las empresarias de Navarra son mujeres. El techo de cristal es real, y cuanto mayor es la empresa, mayor es el techo de cristal. Por cada mujer en un Consejo de Administración, hay 6 hombres en el mismo puesto. Una brecha de género que estamos tardando mucho en corregir", ha dicho. También ha negado "ese falso mantra de que las empresas huyen de Navarra", y ha citado, como ejemplo, la apuesta de VW Navarra por el vehículo eléctrico y la inversión que esto conlleva.

Por su parte, Sucunza ha indicado que la empresa de la galardonada "ha sufrido mucho estos dos años por diferentes avatares que se han dado en el mundo y en Navarra y ha sabido tomar decisiones importantes y crecer durante estos años", concretamente un 15% anual, lo cual "no ha sido nada fácil".

En otro orden de cosas, en su intervención también ha apostado por celebrar el Día del Empresario y ha remarcado que la retirada de la medalla al Mérito en el Trabajo a Félix Huarte "no tiene ningún sentido". "He hablado con la ministra Yolanda Díaz y estoy intentando que eso no suceda, pero no sé si lo conseguiré. Si no lo consigo, Félix Huarte será la misma persona que fue y habrá hecho lo mismo por Navarra con medalla o sin medalla", ha indicado, tras criticar la campaña de "desprestigio" iniciada por "algunos políticos y gobernantes" hacia el sector de los empresarios.

Luis Colina, por su parte, ha subrayado que la galardonada representa "todos los valores del empresario", como "tenacidad, iniciativa o capacidad de decisión". Además, ha subrayado que este premio supone un reconocimiento a las personas que, "con su trabajo, talento y dedicación, contribuyen a crear una sociedad mejor".

Finalmente, Isabel Moreno ha considerado que estamos viviendo "momentos económicamente complicados en los que, una vez más, los empresarios estáis demostrando temple, coraje y visión de futuro, adaptando vuestra actividad a las diversas circunstancias para seguir contribuyendo al desarrollo económico y social". "Sois los empresarios los que generáis riqueza y prosperidad para la sociedad", ha manifestado. También ha destacado que Yolanda Falcón "representa de manera idónea a esa segunda generación capaz de mejorar el éxito familiar que le precede, fortaleciendo el proyecto empresarial inicial, algo que no resulta fácil".

YOLANDA FALCÓN, PREMIO NAVARRA EMPRESARIAL 2023

Yolanda Falcón (27-11-1977, Pamplona) representa a la segunda generación de la empresa. Ingeniera industrial, especializada en Administración y Organización de Empresas, al finalizar sus estudios se incorporó a la empresa en 2001. Desde que accedió a la dirección ejecutiva en 2003, Yolanda Falcón ha sido la responsable de la evolución de la empresa.

Sus productos se dirigen a sectores como el de las telecomunicaciones, ascensores, control de acceso, energías renovables, medicina, maquinaria industrial y 'vending', entre otros. En la actualidad, la empresa cuenta con 200 empleados, de los que el 50% son mujeres. La empresa ocupa una nave en Peralta de 7.700 metros cuadrados.

PREMIO NAVARRA EMPRESARIAL

El premio Navarra Empresarial es una iniciativa conjunta de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Diario de Navarra, con la que se pretende "reconocer públicamente la trayectoria empresarial de personas que hayan contribuido decisivamente al desarrollo de una empresa en Navarra".

El premio, de vocación anual, persigue distinguir a empresarios "que destaquen por su contribución al desarrollo económico y social de la compañía de la que son accionistas". Por este motivo, la persona ganadora debe contar con al menos 10 años de experiencia y distinguirse por su contribución al desarrollo económico y social de la compañía de la que es accionista.

Además, "es imprescindible que su compañía cuente con indicadores positivos" como la creación de empleo en los últimos cinco años; el incremento de la facturación; la inversión en I+D+i; la consolidación internacional o las iniciativas desarrolladas en materia de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

EL JURADO

Yolanda Falcón ha sido elegida por un jurado compuesto por Juan Miguel Sucunza, presidente de CEN; María José Ballarín, vicepresidenta de CEN y consejera delegada de Grupo Obras Especiales; Marta Virto, directora de Marketing de Grupo Virto; Isabel Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank; José Manuel Erro, director general de Grupo La Información; y Mikel Irujo Amezaga, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Gobierno de Navarra. Ha ejercido como secretario del jurado Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de CEN.

El jurado ha valorado la trayectoria profesional de Yolanda Falcón, el crecimiento de la empresa en los últimos años, sus expectativas de futuro, así como el proceso de relevo generacional desarrollado.