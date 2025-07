Zinema Beach 2025 se clausura este jueves con la proyección de 'Grease' en formato karaoke

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS

El ciclo Zinema Beach 2025 cerrará la temporada playera de Baluarte este jueves 31 de julio con la proyección de Grease (1978) - en la Sala de Exposiciones del Auditorio de Navarra, un espacio reconvertido en playa con hamacas, servicio de restauración y zona de recreo.

Este filme, protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John y que revitalizó el musical cinematográfico, traerá de vuelta el verano del amor adolescente entre el rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olsson, que se reencontrarán en las aulas del instituto Rydell al empezar el nuevo curso.

La banda sonora de Grease se convirtió en una de las más vendidas de la historia, con temas icónicos como You're the One That I Want, Summer Nights o Greased Lightnin', entre otros. Precisamente, el público podrá cantar y bailar estas y otras conocidas canciones durante la proyección de la película dirigida por Randal Kleiser, que a Baluarte llegará en formato karaoke con las letras subtituladas en inglés.

La quinta y última proyección de Zinema Beach 2025, programa de cine de verano organizado por NICDO - Baluarte y Filmoteca de Navarra, tendrá lugar a las 21.15 horas, aunque se podrá acceder a la playa del auditorio pamplonés desde las ocho de la tarde para poder tomar y picotear algo y disfrutar en las zonas de ocio y chill-out. Según ha informado Baluarte, quedan muy pocas entradas disponibles para esta última cita del ciclo, que se pueden adquirir en la web www.baluarte.com, en la taquilla de Baluarte y en el punto de venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea.

En esta última sesión se volverá a premiar al público que asista 'modo playero': las personas que acudan a disfrutar de esta propuesta veraniega con su silla de playa se llevarán de regalo un helado; quienes vengan con familia o en cuadrilla, y además traigan su atuendo playero, conseguirán una consumición (cerveza, vino o refresco); el público que acuda con flotador, con gorro de piscina y camisa hawaiana conseguirá una cerveza y palomitas; y quien venga con disfraz acorde con la temática de la película obtendrá palomitas y participará en el sorteo de una experiencia exclusiva para dos personas.

Además de esta película, Zinema Beach 2025 ha traído otros cuatro 'clásicos' del séptimo arte al auditorio pamplonés: Up (17 de julio), Con faldas y a lo loco (22), Mary Poppins (24) y El Golpe (29).