La zona naranja 24 horas del sur del barrio de Rochapea entra en funcionamiento esta madrugada

Imagen de una zona de estacionamiento regulado - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Esta madrugada, a partir de las 00.00 horas, todos los vehículos aparcados en el espacio comprendido entre las calles Río Arga, Ochagavía y paseo de Enamorados deberán contar con ticket obligatorio o tarjeta de residente del sector 8 (Rochapea).

Esta condición será obligatoria las 24 horas del día. De esta forma, se pone en marcha el proyecto piloto impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona para "descongestionar" esta zona y liberar espacio de aparcamiento para las personas residentes del barrio.

Esta nueva zona naranja 24 horas afectará a alrededor de 1.760 plazas de las aproximadamente 5.307 plazas plazas reguladas que existen en el barrio.

La zona de estacionamiento regulado 24 horas establece una tarifa naranja para las Izalzu, Jaurrieta, Oronz, Ezcároz, Joaquín Beunza, Arbizu, travesía del Río Arga, travesía de Las Huertas, travesía Bernardino Tirapu, Ochagavía, Carmen Baroja Nessi, Juslarrocha, Bernardino Tirapu, Río Arga, Esparza de Salazar y Sarriés, además de los aparcamientos de Anelier y Corralillos. En estos dos últimos espacios podrán aparcar también residentes del sector 1 (Casco Antiguo).

Los vehículos que carezcan de tarjeta de residente deberán abonar el correspondiente ticket, en la tarifa naranja habitual, con la salvedad de que será necesario contar con uno las 24 horas del día.

El importe será de 0,35 euros los primeros diez minutos, a los que se sumará 0,05 euros por cada fracción de 3 minutos en las primeras dos horas. A partir de la tercera hora, cada fracción de 10 minutos cuesta 0,05 euros (0,30 euros la hora).

Un mismo ticket únicamente permitirá estacionar el vehículo durante un periodo máximo de 9,5 horas a un coste total de 4,45 euros. Pasado ese tiempo, habrá que sacar nuevo ticket, con las mismas condiciones económicas que el anterior.

De esta manera, el Consistorio busca promover la rotación y evitar estacionamientos de larga estancia de vehículos que no pertenecen a residentes en el barrio.