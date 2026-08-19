La zona naranja 24 horas en el sur de Rochapea entrará en funcionamiento el 1 de septiembre

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PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona de estacionamiento regulado 24 horas, que afectará a una quincena de calles en la zona sur del barrio de Rochapea, entrará en funcionamiento el próximo 1 de septiembre, una vez concluyan las labores de pintado y señalización oportunas. Los vehículos que aparquen en este espacio, delimitado por las calles Río Arga, Ochagavía y el paseo de Enamorados, deberán abonar la tarifa correspondiente a la zona naranja durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, que será la misma actualmente vigente en otros espacios de la ciudad.

El coste de aparcar en este espacio será de 0,35 euros los primeros diez minutos, a los que se sumará 0,05 euros por cada fracción de 3 minutos en las primeras dos horas. A partir de la tercera hora, cada fracción de 10 minutos cuesta 0,05 euros (0,30 euros la hora). No obstante, un mismo ticket únicamente permitirá estacionar el vehículo durante un periodo máximo de 9,5 horas a un coste total de 4,45 euros. Pasado ese tiempo, a diferencia del resto de zonas naranjas de la ciudad, habrá que sacar nuevo ticket, con las mismas condiciones económicas que el anterior.

El objetivo es promover la rotación y evitar estacionamientos de larga estancia, ya que para ello existen los aparcamientos disuasorios, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Esta zona naranja 24 horas se aplicará en forma de proyecto piloto al sur del barrio de Rochapea, en el espacio comprendido entre la calle Río Arga, la calle Ochagavía y el paseo de los Enamorados. En concreto, se hará la conversión en las calles Izalzu, Jaurrieta, Oronz, Ezcároz, Joaquín Beunza, Arbizu, travesía del Río Arga, travesía de Las Huertas, travesía Bernardino Tirapu, Ochagavía, Carmen Baroja Nessi, Juslarrocha, Bernardino Tirapu, Río Arga, Esparza de Salazar y Sarriés. A ella se sumarán también los aparcamientos de Anelier y Corralillos.

Los trabajos para adecuar la señalización de la zona concluirán la próxima semana, con el pintado de señalización horizontal reflejando la peculiaridad de las 24 horas de pago requerido. Así, el ticket se convertirá en obligatorio, salvo para los vehículos con tarjeta de residente del sector 8 (Rochapea), que podrán estacionar sin ticket. En los aparcamientos de Anelier y Corralillos, esta excepción en el ticket se amplía también a los residentes del sector 1 (Casco Antiguo).

El objetivo de esta actuación, ha añadido el Consistorio, pasa por descongestionar una zona de la ciudad con un volumen importante de ocupación de plazas de aparcamiento en superficie, en muchos casos, con vehículos no residentes en el barrio.

Según el último informe elaborado por el Consistorio a principios de año, las calles ahora afectadas por la medida presentan una ocupación media del 93% a última hora de la tarde y durante la noche, sobre todo, los jueves, viernes, sábados y festivos. Además, se da la circunstancia de que entre un 35 y un 40% de los vehículos aparcados en esos horarios no eran residentes ni del sector 8 ni del 1. La medida que entrará en vigor el 1 de septiembre permitirá recuperar alrededor de 700 plazas para las personas residentes en las zonas 8 y 1, y evitar el uso de la zona como aparcamiento disuasorio por parte de personas que acuden por ocio al Casco Antiguo.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado la modificación de la regulación del estacionamiento en superficie correspondiente al Sector 8 (Rochapea) para dar cabida a esta intervención. Actualmente, el barrio cuenta con aproximadamente 5.307 plazas reguladas, de las 34.410 distribuidas por toda la ciudad.

La zona de estacionamiento regulado en este barrio se implantó en enero de 2020, en la zona sur, con la creación de unas 3.750 plazas en el espacio delimitado principalmente por la avenida de Marcelo Celayeta. Posteriormente, en septiembre de 2021, se extendió al resto del barrio para evitar el 'efecto frontera' que saturaba las calles sin regular. La zona ahora convertida en zona naranja de 24 horas afecta a alrededor de 1.760 plazas de aparcamiento.