Crónica ANV (2).- PNV y EA comenzarán esta semana a hablar sobre la moción de censura contra ANV en Azpeitia

Actualizado 10/12/2008 21:32:24 CET

-Akarraga vuelve a cargar contra el oportunismo de los de Urkullu que responde que lo importante es ir contra quien calla ante un atentado - López pide a Ibarretxe que exija a PNV, EA y EB que "desalojen" a ANV de las alcaldías

SAN SEBASTIÁN/BILBAO, 10 Dic. (OTR/PRESS) -

PNV y EA se han comprometido a inciar esta misma semana las conversaciones para intentar acordar la presentación de una moción de censura en la localidad guipuzcoana de Azpeitia y sacar a ANV de la alcaldía después de que la formación ilegalizada se negara la semana pasada a condenar el asesinato del empresario Ignacio Uría a manos de ETA. Pero el clima entre las dos formaciones, trufado de acusaciones cruzadas, no es el mejor para llegar a un acuerdo.

Así el secretario general de EA, Joseba Azkarraga, volvió a criticar el oportunismo del PNV por intentar recuperar la alcaldía de Azpeitia tan solo horas después del asesinato de Uría, mientras que el presidente del PNV, Iñigo Urkullu señaló que lo prioritario es sacar de la alcaldía a quienes "callan y llegan a justificar las acciones de ETA". Por su parte, el secretario general del PSE, Patxi López reclamó que sea el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quien lidere la acción contra ANV y exija al PNV, a EA y a EB que "desalojen" a los alcaldes de la formación ilegalizada.

El PNV fue la lista más votada en Azpeitia y consiguió ocho concejales, frente a los seis logrados por Acción Nacionalista Vasca. El apoyo de los dos concejales de EA y el único de Aralar al partido nacionalista, propició que Iñaki Errazkin (ANV) fuera designado primer edil de este feudo histórico del PNV. El silencio de ANV tras el asesinato de Uría provocó que tanto EA como Aralar decidieran romper el pacto que permitia gobernar a la formación radial abertzale. Ahora, en caso de que lleguen a un acuerdo y EA respaldara la moción de censura, el PNV recuperaría la alcaldía.

Pero la posibilidad de presentar una moción de censura conjunta en Azpeitia llega cuando las relaciones entre las dos formaciones nacionalistas no atraviesan precisamente su mejor momento, después de que EA decidiera no reeditar su coalición con el PNV. Además, tras el asesinato de Uría, EA no ha dudado en acusa al PNV de oportunismo político y de intentar aprovechar la conmoción generada tras el asesinato de Uría para recuperar el poder. Precisamente hoy el secretario general de EA y consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, abogó por "hacer las cosas en frío", y admitió que "si es posible" habrá que sacar a ANV de la alcaldía.

Pero Azkarraga tampoco dejó pasar la ocasión de criticar al PNV por intentar promover la moción de censura "pocas horas después del atentado" de ETA. Fue el líder del PNV, Iñigo Urkullu, el que volvió a responder a estas críticas y afirmó que ante "los silencios" de formaciones que no condenan el asesinato de uno de sus vecinos, el resto de formaciones deben "rebelarse claramente".

EL PNV YA TIENE LAS FIRMAS

"Yo no sé qué compromisos habrá en la política, pero, desde luego, el PNV no tiene ninguno con el mundo que silencia, calla o incluso llega a justificar las acciones de ETA", afirmó Urkullu que aseguró que la formación que lidera "no tiene ninguna dificultad" para desbancar del Gobierno de los Ayuntamientos a quienes no condenan la violencia de ETA.

Y es que para el líder del PNV la elección que deben hacer tanto EA como Aralar es clara: "O se presenta la moción o no se presenta", apuntó Urkullu que aseguró "la responsabilidad" de que una moción de censura prospere en Azpeitia, corresponde a EA y Aralar, "no evidentemente al PNV". "El PNV tiene, si fuera necesario, ahora mismo, las firmas de sus concejales para presentar una moción de censura", sentenció.

LÓPEZ, POR "LA DIGNIDAD DEMOCRÁTICA"

Y mientras PNV y EA siguen enzarzados en discusiones propias de un matrimonio que va camino de divorciarse, el líder del PSE reclamó que sea Ibarretxe quien ponga orden entre las fuerzas del tripartito y les exija que hagan lo neceario para sacar a ANV de las alcaldías.

Fue durante su intervención en un encuentro con militantes socialistas de la localidad vizcaína de Derio, López destacó "la necesidad de restaurar la dignidad democrática de los ayuntamientos gobernados por quienes no condenan la violencia, justifican y amparan la violencia" y reclamó al lehendakari que ponga en este proceso "el mismo interés que ha puesto en sus apuestas soberanistas".

En este punto, López señaló que postura del PSE es clara y recordó que ya cuando ETA asesinó a Isaías Carrasco en Mondragón, intentaron sacar a ANV de las alcaldías "sin que entonces llegáramos a obtener el respaldo de los tres partidos que gobiernan en Euskadi". El líder de los socialistas vascos subrayó que Ibarretxe "guardó silencio" cuando partidos que integran su Gobierno frustraron la posibilidad de que se presentaran mociones de censura contra los alcaldes y alcaldesas de ANV".

"Ahora no puede volver a callar y tiene que tomar cartas en el asunto", demandó el candidato socialista que aseguró que, como lehendakari, liderará un Gobierno vasco "que ejerza y lidere la pedagogía democrática para combatir a fondo a ETA.