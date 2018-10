Crónica Educación.- Educación para la Ciudadanía es una asignatura para "lavar cerebros", según treinta asociaciones

Actualizado 28/02/2007 18:35:41 CET

- Cabrera insta a acudir a los tribunales a todo el que entienda que la asignatura invade la moral privada

MADRID, 28 Feb. (OTR/PRESS) -

La asignatura Educación para la Ciudadanía no despierta simpatías en una treintena de asociaciones de padres, alumnos y profesores, que se han adherido a una campañ contra la nueva asignatura que defiende el Gobierno, auspiciada por las entidades Profesionales por la ética y el Foro Español de la Familia. Estas organizaciones llaman a la movilización al considerar que la materia supondrá un instrumento de "adoctrinamiento ideológico" en manos del Gobierno, que violaría el derecho de los padres a que a sus hijos no se les "lave el cerebro". La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, respondió a los discrepantes animándoles a acudir a los tribunales si entienden que la asignatura supone una invasión moral.

Las asociaciones reivindican defender "la libertad de los padres para educar a sus hijos conformes a sus convicciones morales". El presidente de Profesionales por la Ética (PPE), Jaime Urcelay, abogó en rueda de prensa por limitar las asignaturas que pretenderían "determinar la configuración moral de toda la sociedad". Por ello, insta a toda la población a rebelarse contra un "imperativo del Gobierno", especialmente a padres, titulares de centros, profesores y alumnos.

Según Urcelay, los padres pueden acogerse a la "objeción de conciencia amparándose en el derecho a la libertad ideológica". Sin embargo, la portavoz de los centros adscritos a la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Isabel Bazo, subrayó que en éstos centros la objeción de conciencia pierde sentida al ser "empresas privadas". De ahí que marque como objetivos "recortar" de los textos todo lo que vaya contra el ideario e informar a los padres.

QUEJAS A LOS TRIBUNALES

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, exige claridad a estas asociaciones a la hora de plantear las quejas. "Nunca hay referencia a ningún punto concreto, sino una descalificación global", añade, preguntando a los grupos discrepantes "qué aspecto concreto irrumpe en la moral privada". Tras presidir un acto de entrega de premios a la calidad educativa, Cabrera dijo que esta cuestión va más allá e insta a quien se quiera quejar a que recurra a los tribunales en el caso de que entiendan que Educación para la Ciudadanía "invade cualquier esfera de la moral privada".

Mientras Cabrera no entiende por qué se plantea la opción de la objeción de conciencia, el presidente de PPE, Jaime Urcelay, llama a "los mayores de 16 años" a que comuniquen "por escrito a los centros su negativa a cursar la asignatura". Para "dejar las aulas vacías", explica Pablo Paredes, portavoz de la plataforma estudiantil Novillada.org. También participante en la presentación de la campaña, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, da la puntilla incidiendo en que "no todo lo que es legal, es moral, como el matrimonio entre homosexuales". Carbonel incluso abrió en su comparecencia la posibilidad de una futura manifestación, de momento no marcada.