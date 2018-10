Crónica ETA (2).- Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por su "doble rasero" al valorar las decisiones judiciales

Actualizado 26/01/2007 19:27:20 CET

- Blanco recuerda que De Juana fue uno de los presos etarras que Aznar acercó durante la tregua de 1998 - Los populares reclaman a López Aguilar y a Conde-Pumpido que dimitan "si les queda algo de decencia"

MADRID/LUGO, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

La decisión de la Audiencia Nacional de dejar en prisión al preso etarra Iñaki de Juana Chaos se ha convertido en el tema estrella en la perenne batalla entre socialistas y populares. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, criticó hoy el "doble rasero" del PP a la hora de valorar las decisiones judiciales, ante las que dijo se puede "lanzar sombras de sospecha cuando no nos gustan, ni gritos de alegría cuando nos gustan". El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, también cargó contra el PP y sus "dos varas de medir" y aprovechó la ocasión para recordar que De Juana fue uno de los presos etarras que el Gobierno de José María Aznar acercó durante la tregua de 1998. Desde el lado popular quieren que rueden cabezas. Su secretario de Libertades Públicas, Ignacio Astarloa, reclamó al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido que dimitan "si les queda algo de decencia".

"Cuando la Justicia habla el Gobierno calla y acata", aseguró De la Vega en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, para después señalar que "a pesar del ruido las dudas y la distorsión que algunos se empeñan en lanzar en España las instituciones democráticas funcionan, por lo que los ciudadanos deben estar tranquilos".

La vicepresidenta afirmó que "la imparcialidad e independencia" de los jueces debe respetarse siempre "al margen de que nos gusten las decisiones que adopten". "Sobre las decisiones judiciales no cabe lanzar sombras de sospecha cuando no nos gustan ni gritos de alegría cuando nos gustan", denunció de la Vega, que después, en una clara alusión a la actitud del PP, proclamó que "en un Estado de Derecho no puede haber dobles raseros de medir".

Preguntada directamente por la reacción del líder del PP, Mariano Rajoy, ante la decisión de la Audiencia Nacional -que aseguró desautoriza al Gobierno- De la Vega señaló que en este asunto "hablar de derrota o de triunfo no son los términos correctos", ya que "el Gobierno no ha sido ni es parte en ese proceso, por lo tanto no queda autorizado ni desautorizado". La vicepresidenta aseguró lo único que ha hecho el Ejecutivo en el caso de De Juana es "cumplir con su obligación" para que el tribunal conociera "la situación de un recluso preventivo" y así decidiera en consecuencia.

"ASESINO ABORRECIBLE"

En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, que también habló de las "dobles varas de medir" del PP al que además acusó de "intentar condicionar la actuación de los tribunales". López Aguilar señaló que la decisión adoptada finalmente por la Audiencia Nacional sobre De Juana -al que calificó de "asesino aborrecible"-, como cualquiera de las otras opciones que existían, tienen "fundamento" en Derecho, por lo que, a su juicio, lo único que merece la decisión es "respeto".

Un "asesino aborrecible" que el PP acercó cuando estaba en el Gobierno durante la tregua de 1998. Así lo recordó el secretario de Organización socialista, que se preguntó si Rajoy también tuvo "una inmensa alegría" cuando José María Aznar "presumía de haber acercado a todos los presos a la península" y De Juana Chaos fue uno de los que se benefició de esta medida. Blanco reprochó al líder del PP que hable "de persecución de la justicia cuando un juez dictamina que un alcalde del PP tiene que declarar por un delito de prevaricación o cohecho", mientras que alaba otras decisiones judiciales.

DIMISIONES

Pero desde las filas populares ya no sólo elogian la decisión de la Audiencia sobre De Juana, sino que piden que rueden cabezas, concretamente la del ministro de Justicia y la del Fiscal General del Estado. Su secretario del Libertades Públicas exigió hoy que tanto López Aguilar como Conde-Pumpido dimitan de sus cargos "si les queda algo de decencia".

Astarloa aseguró que la situación procesal de De Juana se debe a las "decisiones adoptadas" por el ministro de Justicia y su "amigo del alma", en referencia a Conde-Pumpido, y recordó que hace dos años López Aguilar "sacó pecho" y proclamó que haría todo lo posible porque el etarra no quedase en libertad pero tras el proceso de negociación con ETA el Gobierno se ha puesto a hacer cesiones", y mientras que antes definía a este preso como "sanguinario terrorista" ahora le considera "hombre de paz".

El dirigente popular, durante una rueda de prensa en Jaén, insistió en que con la decisión de ayer de la Audiencia Nacional, "gana la justicia, el Estado de Derecho, que no cede ante los terroristas, y ganan las víctimas" mientras que "pierde ETA". "Han funcionado las cosas", sentenció.