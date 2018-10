Crónica Inmigración.- El Gobierno reprueba a Malta y defiende que cada país de la UE atienda las emergencias en su costa

Actualizado 04/06/2007 21:53:40 CET

- Malta responde a las críticas afirmando que "no es la policía del Mediterráneo"

MADRID/LA VALETA, 4 Jun. (OTR/PRESS) -

La actitud que Malta mantuvo la semana pasada al negarse a socorrer a 26 inmigrantes que viajaban en un pesquero español que previamente les había rescatado ante sus costas, sigue generando protestas. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, criticó hoy la actitud del país insular al negarse a rescatar a estas personas. "No compartimos la actitud (de Malta), no nos parece correcta. Se ha dado la queja en el seno de la UE y vamos a seguir hablando de este asunto y del reparto de la responsabilidad, que es un tema común a la UE", señaló Rumí, que ha confirmado la presentación por España de una quehja formal en Bruselas y que el asunto será tratado la semana próxima a nivel UE.

En cambio, Malta dijo hoy que no podía actuar como un policía del Mediterráneo aunque afirman "seguir comprometidos a honrar responsabilidades en completo cumpimiento de la ley internacional, pero no puede sin embargo convertirse en el policía del Mediterráneo". Las autoridades maltesas siguen afirmando que no era su responsabilidad puesto que el rescate de las 26 personas por el 'Mont Falcó' se produjo en aguas libias. "Malta no puede tener responsabilidad de aquellas áreas e las que no tiene, y no puede tener, ninguna jurisdicción", dijo el Gobierno maltés en un comunicado oficial.

No obstante, Consuelo Rumí precisó que todavía se desconoce si Malta incumplió las leyes marítimas porque aún no se ha podido comprobar. Aún así, el país mediterráneo ya recibió un toque de aviso la semana pasada por parte del portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea que aseguró que siempre hay que "salvar vidas" antes que nada. Rumí confirmó que España ha presentado ya una queja formal ante la UE y que volverá a plantear esta cuestión en el próximo Consejo de Ministros de Justicia e Interior que tendrá lugar la próxima semana.

"El comisario Frattini está muy preocupado por la actitud de Malta y, sobre todo, porque estas situaciones se van a volver a presentar", dijo. "Creemos que ese equipo de emergencia que debe estar funcionando ya (en referencia a los equipos de intervención rápida de la Agencia Europea de Fronteras), con una dotación de recursos, debe tener un desarrollo adecuado".

MALTA OFRECE AHORA SU COLABORACIÓN

Consuelo Rumí señaló que la responsabilidad de la primera acogida cuando hay riesgo para la vida en una situación de emergencia no suponía la acigida definitiva en la isla, por lo que podían haber colaborado. "Espero que este hecho no se vuelva a repetir. Espero que se respeten las layes marítimas y la sobligaciones de los Estados miembros de la UE para todas aquellas personas que están cerca de sus costas".

No obstante, Malta sigue afirmando que "continuarán trabajando en total colaboración con lso centros de rescate y coordinación de países vecinos según las convenciones y países vecinos". La secretaria de Estado afirmó que entiende la situación de Malta, que al ser una isla pequeña se ve desbordada por una afluencia muy importante de inmigrantes, pero insistió en que su actitud no le parece correcta ya que "de lo que se trataba en ese momento era de decidir qué hacer con unas personas que estaban en peligro de perder su vida, en un riesgo de emergencia" añadiendo que "debían haber sido acogidos por Malta y, una vez allí atendidos, se hubiera decidido cuál iba a ser el destino de esas personas".

La Secretaria de Estado confirmó que una vez, en España, los 26 inmigrantes son atendidos por ACNUR para comprobar si proceden efectivamente de Costa de Marfil, hecho que les haría susceptibles de solicitar asilo, dado que es un país en conflicto. De no ser así, se les aplicará, según comentó, la Ley de Extranjería y se iniciará el procedimiento para su repatriación. Finalmente, aclaró que el ACNUR podría negociar un repatro de estas personas en varios países de la UE si se convierten en solicitantes de asilo.

LAS POLÉMICAS AGUAS DE LIBIA

Habitualmente, cuando se produce un altercado de este tipo con Malta, el país acusa a Libia de ser el responsable de desamparar a los inmigrantes encontrados en alta mar. Además del ejemplo del Mont Falcó, el pasado sábado un barco patrulla de Malta rescató a 29 inmigrantes de una embarcación a la deriva a 135 km de las costas de la isla. Aunque en esta ocasión Malta si prestó su ayuda, La Valeta alega que no está obligada bajo las leyes internacionales a aceptar a inmigrantes si están en aguas de Libia.

Asimismo, el Gobierno de Malta también negó que se hubiera negado a recibir 21 cadáveres recuperados del mar por una fragata francesa el viernes. Afirmó que los cuerpos fueron encontrados en la zona de búsqueda y rescate de Libia y que, por tanto, había comunicado al capitán francés que planteara primero el tema a las autoridades libias. La semana pasada 27 africanos tuvieron que pasar 3 días agarrados a unas redes de pesca en alta mar esperando a que Libia y Malta se pusieran de acuerdo sobre quién tenía que ir en su rescate. Finalmente fue un barco italiano quien lo hizo.

BERMEJO NO CREE QUE LOS INMIGRANTES AUMENTEN LA CRIMINALIDAD

Por otra parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó hoy en su intervención en unas jornadas sobre 'Justicia e Inmigración', organizadas por el Consejo de Procuradores de España, que es un "error" confundir la causa del delito, en relación a la marginalidad, con algunas de las razones que motivan esa marginalidad, como la irregularidad de los inmigrantes. "Me parece irresponsable e injusto", dijo reprochando que el anterior Gobierno del PP utilizara esta explicación para, según él, justificar el aumento de la criminalidad a finales de la década de los 90.

Eso sí, el titular de Justicia apostó por luchar contra la irregularidad porque ésta genera marginalidad y, en consecuencia, "alteraciones de todo tipo" en la sociedad. En este sentido, también defendió el proceso de normalización realizado por el Gobierno en 2005 y se congratuló de que, Holanda y Alemania, vayan a realizar ahora procedimientos similares, a pesar de que en su momento criticaron la medida del Ejecutivo español.