Crónica OPA.- E.ON mejorará su oferta por Endesa y asegura que no se dejará influir por la especulación en el mercado

Actualizado 26/01/2007 16:07:39 CET

- La alemana afirma que mantendrá estable la estructura financiera de la eléctrica española tras la operación

MADRID, 26 Ene. (OTR/PRESS) -

E.ON acudirá el próximo viernes a la fase de mejora en sobre cerrado para presentar su oferta definitiva sobre Endesa, aunque aseguró que está comprometido con sus "estrictos" criterios financieros y no se dejará "influir por la reciente especulación en el mercado". E.ON asegura que tiene "una estrategia clara para Endesa, que garantiza que la compañía seguirá intacta después de la operación" y agregó que mantendrá la "estable estructura financiera de Endesa".

La empresa con sede en Dusseldorf valoró hoy positivamente la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de reanudar el proceso de OPAs que lleva paralizado desde hace diez meses, e insistió en que Endesa es una oportunidad de inversión atractiva.

"Estamos encantados de que los accionistas de Endesa tengan muy pronto la oportunidad de decidir sobre nuestra oferta y seguimos confiando en que la operación se consumará con éxito", afirmó el presidente de la compañía, Wulf Bernotat.

El presidente de la eléctrica alemana aseguró que su compañía ofrece condiciones muy atractivas a todos los accionistas de Endesa e insistió en que la compañía está "totalmente comprometida con mantener la estable estructura financiera de Endesa y tiene capacidad financiera para mantener e incluso aumentar los planes de inversión de Endesa". Bernotat resaltó las bondades de su operación, y aseguró que el grupo energético alemán posee conocimientos técnicos para garantizar y mejorar la seguridad del suministro a España.

¿CUANTO VALEN LAS ACCIONES DE ENDESA?

Estas declaraciones de Bernotat se producen después de que el accionista máximo de Endesa, Acciona valorara las acciones de Endesa entre 45,3 y un máximo de 58 euros por acción en función del valor de los competidores ibéricos o europeos de la eléctrica, así como de las perspectivas de crecimiento de la compañía de la que es primer accionista. La oferta de E.ON se encuentra en 35 euros por acción después de realizar una mejora de 9,6 euros de su oferta inicial.

De momento la otra empresa interesada en la eléctrica, la española Gas Natural, aún no se ha pronunciado sobre si acudirá o no a la puja. Hoy el máximo accionista de la gasista, La Caixa, ha pedido respeto por lo que se decida tanto si se acude como si no a la puja. El presidente de la caja de ahorros, Ricard Fornesa, eludió en todo momento pronunciarse sobre si la gasista debe o no presentar una oferta y justificó el precio que ofreció en su día (21,4 euros), pero ha matizado que todas las compañías eléctricas han duplicado su valor desde aquel 5 de septiembre de 2005 por la especulación sobre movimientos corporativos.

Endesa cerró la sesión de ayer con un repunte del 1,09%, y situó el precio de sus acciones en un nuevo máximo al alcanzar los 39 euros por título. A las 13.32 horas de hoy, los títulos de Endesa bajaban un 0,64%, hasta los 38,75 euros.