Antonio Casado.- Adamuz: Ayuso se desmarca

MADRID 24 Ene. (OTR/PRESS) -

No hay nada que pueda mitigar la amargura infinita que acompañara de por vida a Cristina, la niña de seis años que perdió a sus padres y a su hermano en la tragedia ferroviaria de Adamuz y por la que lloraron los asistentes al funeral celebrado este jueves en el pabellón de deportes de Aljaraque (Huelva).

Eso no lo remedia ningún plan inversor, ninguna explicación técnica sobre fatiga de materiales, vibraciones primarias o secundarias, "baches", "enganches", "bogies", "pantógrafos", etc., ninguna macrocausa judicial que como la que acaba de abrirse con la entrega de un primer informe de la Guardia Civil.

Pero si en el relato se abren paso los testimonios coincidentes sobre las desatendidas denuncias previas de los maquinistas sobre el mal estado de las vías, y al tiempo se asocian los agujeros negros del Ministerio de Transportes con los nombres de Ábalos, Cerdán y Koldo, se entiende el desahogo verbal de un miembro de la familia de Cristina: "Queremos las cabezas de los responsables del Gobierno".

Es la reacción de una persona devastada por el dolor. Pero no expresa nada diferente a la justa y necesaria exigencia de responsabilidades a quienes no hacen bien su trabajo, en la esfera pública o en la privada, pero con más razón en la pública. Incluso desde la barricada política, siempre que la santa indignación por una mala praxis del gobernante no se convierta en un artificio más de la lucha por el poder.

Estoy pensando en las reacciones políticas que subordinan el luto a los intereses del partido. Como ocurrió con las primeras declaraciones de los dirigentes de Vox, en las que lo indetectable era la compasión por las víctimas del siniestro y sus familiares. Y como ha ocurrido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, apenas sonó la última hora del luto oficial.

No por cargar contra el Gobierno, pues es el responsable último del mal funcionamiento de un servicio que depende de la Administración Central (Ministerio de Transportes). Me refiero a su enredadora propuesta de funeral alternativo en Madrid, aunque la mayoría de las víctimas son andaluzas. Y a pesar de que Gobierno y Junta de Andalucía, Pedro Sánchez (PSOE) y Moreno Bonilla (PP), ya habían concertado la celebración de un funeral de Estado el sábado 31 en Huelva.

Una vez más, Ayuso se desmarca de la dirección de su propio partido, que ha priorizado la cooperación institucional y la ayuda a las ayudas a las víctimas, sin perjuicio de reclamar las comparecencias parlamentarias de Pedro Sánchez, el ministro del ramo y el presidente de Adif, amén de un volquete de preguntas sobre lo ocurrido cerca de Adamuz el domingo pasado.