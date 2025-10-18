Antonio Casado.- El que calla, otorga

MADRID 18 Oct. (OTR/PRESS) -

Nunca como en este caso tuvo tanto valor predictivo el viejo dicho castellano: "el que calla, otorga". Me refiero al hecho de que el ex todopoderoso José Luis Ábalos y su recadero, Koldo García, empapelados por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencias a organización criminal -no sé si me dejo algo- han tirado de su derecho a no declarar en sede judicial tras su reciente paso por el Tribunal Supremo donde habían sido citados por el juez instructor, Leopoldo Puente, para los pasados miércoles y jueves pasado respectivamente.

El axiomático dicho cuestiona la frescura con la que el presidente del Gobierno habla de estos escándalos que le salpican. Sobre ellos planea la financiación ilegal del PSOE, pero Sánchez alega que solo son "insidias, bulos y falsedades". El juez, por su parte, ve reforzadas las sospechas de que Koldo y Ábalos manejaron sobres de dinero inconfesable que salían de Ferraz como si allí hubiera una fábrica clandestina de billetes de banco.

Insisto: callan, luego otorgan.

Y eso se refleja en los escritos del juez posteriores a las comparecencias de ambos, donde se clavetean los indicios de criminalidad. Aunque también se refleja un comentario tan atrevido como innecesario sobre el "estupor" que le produce la continuidad del exministro Ábalos como diputado. No le hacia ninguna falta incurrir en el mismo pecado que Sánchez cuando este cuestiona el trabajo de los jueces o decide por ellos cuando un comportamiento es delictivo no. En los dos casos es el mismo ataque al principio de separación de poderes.

Por cierto, que el presidente del Gobierno ha vuelto a meterse en un lio al minimizar públicamente el uso de dinero en efectivo para gastos personales de los dirigentes del PSOE al decir que "yo mismo seguro que los he recibido en alguna ocasión para cubrir gastos por adelantado".

Otro dicho popular. Se llama "dar cuartos al pregonero", pues está excitando el celo indagatorio de Leopoldo Puente, o cualquier otro en este momento procesal, sobre el destino de las cantidades en efectivo que puedo haber recibido Sánchez como secretario general del partido ¿también para redondear su patrimonio?