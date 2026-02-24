Rafael Torres.- El horror de las reformas

MADRID 24 Feb. (OTR/PRESS) - Se dice que el fútbol es la más importante de las cosas sin importancia, y lo mismo podría decirse del horror de las obras de reforma en las casas en relación a los grandes horrores. Sin embargo, no por doméstico e insignificante es el horror de las reformas menos verdadero, y si tres mudanzas equivalen a un incendio en punto a congojas, roturas y pérdidas, eso de las obras en casa con sus habitantes dentro equivale a una larga estadía en el mismísimo infierno, y sin habitantes dentro en el caso de que la obra se inscriba en la locura de los pisos turísticos, la estadía la rinden, sin comerlo ni beberlo, los vecinos.

A todo el mundo le ha dado por hacer obras en casa, salvo a aquellos que darían cualquier cosa por tener una, cada vez más por la inacción del Estado en poner coto a la salvaje especulación que destruye el derecho de tantos a tenerla. Pero los que sí tienen casa, en vez de agradecer sensatamente su fortuna, se han dado al absurdo frenesí de tirarla abajo, un frenesí de espantosas consecuencias para los que las tiran y, sobre todo, para los que sufren oyendo al lado cómo las tiran sin que ello les procure la menor recompensa futura. Empieza uno de la finca urbana con el derribo supuestamente reformador y, como las ondas del mar que se ligan unas con otras, cada piso del bloque se convierte al poco en una ensordecedora obra.

Extrañamente, lo que más parece preocupar, o eso dicen los medios, son las estafas, los retrasos y los sobreprecios de esas intervenciones a mazazo limpio, cuando el horror es la cosa en sí incluso si está bien y honradamente ejecutada, toda vez que la cosa en sí, la obra, constituye una agresión incalificable a la salud de cuantos la padecen, que pueden ser ancianos, bebés, enfermos, animales, o, sin más, personas con oídos. Puede argüirse que las reformas dan trabajo, pero mucho más lo da la obra nueva, sin víctimas colaterales y a precios sociales, que el Estado no hace.