Antonio Casado.- Esto es un polvorín

Tomo prestado de Cristina Valido (Coalición Canaria) el título de esta columna. Vivimos sobre un polvorín. Ya nos han dicho por la tele que conviene ir pensando en guardar una mochila de supervivencia por si nos sorprende una guerra o una catástrofe natural.

Sin embargo, el debate de este miércoles en el Congreso sobre sobre la urgencia de un rearme militar europeo se convirtió en un banal cruce de pedradas entre los principales actores de la política nacional, del que salimos sin saber cuándo, cómo, cuánto, en qué y a qué ritmo piensa el Gobierno aumentar los gastos militares, que es lo que le van a exigir en la cumbre de la OTAN del próximo mes de junio.

Lo demás fue una vuelta a las andadas de la irresponsable confrontación del PSOE con el PP, también en asuntos de Estado como son los retos de la UE en materia de seguridad y defensa. Un ámbito en el que, según Feijóo, el Gobierno carece de hoja de ruta porque tiene al frente "un presidente de la nada", porque sus aliados le han dejado solo, gobierna sin PGE y ya no le quedan más salidas que recabar la confianza parlamentaria ("someterse a las Cortes") o convocar elecciones ("someterse a las urnas").

En turno de réplica, Sánchez dijo que "el PP no está ni se le espera" en un eventual pacto de Estado de las dos fuerzas de la centralidad respecto al rearme militar. Antes ya había calificado a Feijóo de "vendepatrias" y de lucir un pensamiento "oscuro y vacío". Además insistió en sus enésimas acusaciones contra el apareamiento PP-VOX, como eje del mal de la política española, a pesar de la dureza del discurso de Abascal (líder de Vox) contra un supuesto apareamiento del PSOE con PP. Lo cual quiere decir que Sánchez o Abascal están burlándose de los españoles, pues las dos hipótesis (PP-VOX o PP-PSOE) son incompatibles.

Es lo que hay como reacción de los dos partidos de la centralidad a los mencionados retos en el espacio geopolítico que España comparte con otros veintiséis países del Viejo Continente. Y tan desalentador estado de la cuestión en las relaciones del Gobierno con el principal partido de la oposición me permite enfatizar las tesis de los partidos que, a la izquierda del PSOE:

Justamente los causantes de que Sánchez compareciese el miércoles sin el apoyo de 44 escaños que en su día aprobaron su investidura como presidente del Gobierno. Con unas u otras palabras, todos ellos señalaron con acierto que gastar más en armamento no equivale a estar más seguros. Además, el cinismo de unas relaciones internacionales, incluidas las que nos pueden llevar a un conflicto bélico a gran escala, que no responden a los apremios de la gente sino a las decisiones de unos gobernantes cuyo desempeño ya no se inspira en "valores" sino en "activos" (centrales energéticas, tierras raras, proyectos turísticos y otros negocios).