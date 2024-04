Antonio Pérez Henares.- Comisiones de degradación

MADRID, 23 Abr. (OTR/PRESS) -

Tengo por las comisiones de investigación políticas, y desde hace ya muchos años, el mayor de los desprecios. Lo digo con total y máxima claridad. Son un circo, una pantomima y tomarnos por imbéciles a todos los demás. Allí no se investiga nada, allí a lo que se va es a soltar una soflama y todo está ya no solo amañado sino que la sentencia está echada y escrita antes de que empiecen siquiera a desfilar por la arena del circo, pero eso es un circo y muy malo ademas.

No es de ahora, siempre ha sido así, pero ahora ya, en medio de la degradación que afecta a todo nuestro entramado institucional y político, gangrenado cada vez más, ha alcanzado ya el mayor grado de obscenidad que podíamos imaginar.

Así que verán, aunque eso vaya a ser el pan nuestro de cada telediario y la carnaza para cada tertulia, les adelanto que todo no es nada mas que un espectáculo que si algo va a conseguir es degenerar aún mas lo que ya de por si ha alcanzado las mayores cuotas de desprestigio de todo el transcurrir parlamentario desde el año 1977 en que nuestra democracia comenzó a andar.

Mi desconfianza es absoluta, porque sería de inicio una estupidez el creer ni por un instante que allí hay uno solo que busque la verdad de los hechos y que aún menos se vaya aportar algo que ayude a clarificar lo sucedido. No hay otro objetivo que el rédito político. Es más, creo que si de algo se trata, esa es la intención mas evidente de la que se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados, y a lo que conducirá es a enturbiarlo todo de tal manera que acabemos por no ver fondo alguno al estar el agua ya no solo revuelta sino ya totalmente enfangada.

De lo que allí discursearán unos y revolarán otros a su alrededor, como papagayos ansiosos en pos de un cacahuete en forma de declaración, no se sacara ya no solo nada en claro sino que será un estorbo para la verdad y que, encima, opacará a lo que debería ser esencial. La verdadera investigación, la policial y la judicial. Esa que ha de buscar hechos, documentos y pruebas. Que es de lo que en estos charcos no se va ni a mentar. Es a esa a la que nos deberíamos dedicar y circunscribir. Algunos medios de comunicación, por cierto, es lo que también han hecho y eso tiene a algunos muy enfadados. Por ahí es por donde, en realidad, estará lo mollar. Con ello y con lo que la justicia vaya avanzando es lo que yo me voy a quedar. Para discursos y saltimbanquis no terngo ya un paso más.

Aunque he de reconocer que sí habrá una comparecencia que espero con cierto interés. Pero por causas muy ajenas a lo que supuestamente se pretende en la comisión del Congreso de los Diputados, sino porque ahí se puede producir algo en verdad inesperado y que puede resultar esclarecedor. Me refiero a la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Tengo un cierto pálpito que puede ser una de las peores ideas que se le hayan ocurrido a quien ha querido llevarla allí.

PD. En la comisión del Senado, la pauta ya la ha dejado clara Koldo Aguirre y su jefe Ábalos seguirá y ahondará en esa deriva. No van a decir ni pio. El ex ministro lo tiene todo pactado con su partido. Hay manta, claro, pero es la que les cubre a ellos primero y al PSOE también. Pero, si tiran, quienes se quedan primero con las vergüenzas al aire y desnudos en el banquillo de los acusados son ellos mismos. Así que socorros mutuos y a callar.