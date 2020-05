Antonio Pérez Henares.- Las encuestas comienza a volar

MADRID, 12 May. (OTR/PRESS) -

El confinamiento conlleva entre otras supresiones de libertades, y mas allá de aplausos o cacerolas en el balcón convertidos en la casi única forma de expresión, la de de un obligado silencio de la población, imposibilitada a manifestarse y opinar mas allá de las paredes de su propia casa-cárcel.

El poder dispone de la televisión, casi a sus exclusivas órdenes, metida en todos los comedores para la continua difusión de su doctrinario sin que el personal pueda replicarle. Y la incógnita está en saber si se lo han comprado y digerido o no. Si su propaganda a anegado cualquier brote de critica o rechazo o si no ha podido tapar su responsabilidad.

Empieza a llegar el momento, y aunque el gobierno, llevando el estado de alarma si puede hasta julio, pretende evitarlo a toda costa, de que comience a emerger esa hasta ahora callada opinión popular.

Las encuestas, el CIS ya hay que situarlo en el apartado de la Agitación y Propaganda (Agitprop), han comenzado a volar y los primeros indicadores es que por mucha y repetida campaña de propaganda hay cosas que no cuelan y está comenzando a pasar factura. Diría que abriendo esa primer grieta en el dique que o se sella o puede hacerlo reventar cuando a la pandemia se le añada la crisis y la terrible hecatombe económica que ya está aquí.

Lo que las encuestas mas serias que estos últimos días se han conocido, las de GAD3, ahora la demoscópica mas prestigiosa tras sus aciertos en las sucesivas elecciones, y el portal Electomania, que amen de sus propios sondeos compendia muy bien los de los demás, indican ya movimientos telúricos en el estado de animo electoral. Y lo que señalan es que el Gobierno tiene motivos para preocuparse.

En ambas hay un claro beneficiario global, el PP, que se hace cada vez mas hegemónico en el centro derecha y que aumenta de manera importante su respaldo hasta situarse al borde del empate con el PSOE, alcanzando cuotas que van desde el 24,9 % en Electomania hasta el 27,1 en GaD 3 y aumentando seriamente en escaños (109-115). En la izquierda aguanta el PSOE, que mantendría porcentaje y escaños en GAD3, 28,7% y 120 o bajaría algo 26,3% (109) porque sus pérdidas las compensa con el trasvase de votos de Podemos a quienes ambos sondeos coinciden en dar a la baja coincidiendo en esto los dos+- 11% y 28 escaños.

También hay coincidencia en el descenso notable en el caso de Vox. Donde existe alguna pequeña discrepancia es en el caso Ciudadanos. Electomania le da un respiro, un 7.6% y 14 escaños, pero GAD3 se lo niega y sigue bajando, 5,9% y 8 escaños. La turbulencia provocada por Inés Arrimadas con su ultimo voto y los arrumacos alborozados hacia ella de toda la izquierda hasta la más extrema está por determinar en lo que se diluye o en que se concreta.

Vuelan ya las encuestas pero no solo las nacionales. Gran impacto, y provocado reacciones convulsas, ha tenido la de Madrid, donde Almeida y Díaz Ayuso daban un vuelco espectacular (GAD3 de nuevo) y lograban de otros tiempos que parecían para siempre dejados atrás, 44% y 41% respectivamente y un zurrón de escaños más en ambos casos. No es de extrañar por ello la salida en tromba politico-mediática de la izquierda, trufada por una compulsiva agresividad contra la segunda, el alcalde madrileño aparece por el momento como un "intocable", y que a pesar de algún error inducido de imagen por parte de la presidenta regional, en realidad puede contribuir a su blindaje por lo desaforado y virulento del subyacente encono que trasluce. Exhibir odio no suele resultar la mejor forma de convencer.

Otra comunidad autónoma ha sido también testada y los resultados ofrecidos en Electomania dan en esta ocasión disgustos a todos excepto a los populares, que recuperarían la destacada hegemonía que mantuvieron durante lustros en la región. Rozan tambien el 40% de los votos. El PSOE se queda a 9 puntos y los batacazos de Vox, que superó en las generales al PP, Cs y Podemos son demoledores.

Pero, sin duda, la tendencia que con mayor claridad se puede percibir de los diferentes estudios, siempre volanderos y sometidos al cambio de los aires, es que aquellos que se presentaron como solución regeneradora y novedosa, le parecen cada vez más a buena parte del electorado de una inutilidad y mas un problema añadido que la solución que pretendían hacer creer que eran.

Porque lo que los indicadores señalan de manera mas precisa es que el bipartidismo se está recuperando ya que no como solución mejor, sí ,al menos, como mal menor. Las gentes empiezan a dictaminar que la pléyade de adanes que irrumpieron en el panorama político nacional no ha servido sino para empeorar las cosas. Y ahora encima llegan tiempos de tremenda zozobra y desazón como para andarse con experimentos con TNT. Aunque resulta que los que mas carga de esa llevan encima estén en el Gobierno de la Nación