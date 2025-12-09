Fermín Bocos.- Controlar el relato

MADRID (OTR/PRESS)

Desde los tiempos de la Grecia clásica sabemos lo mucho que la política le debe al teatro. En buena parte de las construcciones políticas la apariencia cuenta más que el ser y en nuestro tiempo quien mejor sirve las apariencias es la televisión. Por eso el relato de los hechos tiende a cobrar más importancia que el hecho mismo.

De ahí que la televisión y en fase creciente también las redes sociales hayan cambiado el universo de la política. La novedad que traen estos tiempos de globalización de las comunicaciones y , salvo excepciones, de pérdida de calidad en la información que transmiten los medios es que los políticos han descubierto que de política se sigue hablando en los parlamentos pero qué dónde se hace más política es en los medios. Hasta el punto de que algunas tertulias servidas por la televisión operan ante el gran público como una auténtica "Tercera Cámara".

En definitiva ,son los medios -y muy especialmente la televisión y también las redes sociales- quienes orientan el discurso político, conforman las ideas y creencias sociales del momento y construyen los marcos desde los que interpretamos la realidad. Las denuncias de casos de corrupción se desvanecen si no se aúpan hasta las escaletas de los telediarios . De ahí el interés por controlar, por "ganar el relato". Cautela que en la España de nuestros días más allá de la presencia clásica pro gubernamental en los informativos de la televisión pública ha llevado a La Moncloa a instalar a reconocidos activistas de la causa "sanchista" al frente de tertulias ubicadas estratégicamente en horarios que copan la parrilla. Su habilidad consiste en disimular que actúan, de manera encubierta, como relaciones públicas del Gobierno.

Una situación qué aunque en tono menor ha dado pie a protestas de los periodistas de la plantilla. Los mismos que antaño, cuando era el PP quien gobernaba, escenificaban una protesta muy colorista bautizada como los "viernes negros". El gran Indro Montanelli -premio Príncipe de Asturias- hablando de Italia decía que la televisión pública era el botín del partido que ganaba las elecciones. De estar vivo no sé qué habría dicho sobre lo que ocurre en nuestros días en España.