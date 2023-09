Antonio Pérez Henares.- Está hecho ya

MADRID, 26 Sep. (OTR/PRESS) -

Llamarse a engaño no es sino dejarse engañar otra vez. Y además por quien no nos ha dejado de engañar desde el comienzo, siempre y con la mas absoluta y total desfachatez. Pillar a Sanchez en verdad es un imposible metafísico.

Si podía, y puede, iba a pactar y vendernos, con quienes juró no hacerlo, ya no la extrema izquierda, del delirio, esos ya de blanco inmaculado, sino con separatistas y filoetarras, y acusarnos a los demás de criminales y golpistas. Pues no tengan duda alguna, no es que sea seguro que lo hará, es que lo ha hecho ya. Ahora lo que esta haciendo, junto con toda la coral ministril y mediática, es poner en marcha la maquinaria del lavado y centrifugado de cerebros, que en eso son maestros y cada vez, lo tiene más fácil, la verdad. Su partido no es sino una proyección y una prolongación de él, mienten como él, insultan a la inteligencia como él y actúan con la misma desvergüenza que él.

El PSOE, como fue, el que hemos conocido desde el comienzo de la democracia, ha dejado de existir. Quienes lo construyeron son tratados como desperdicios. Tan solo se les volverá a poner en la peana cuando estén muertos. Exactamente igual que hicieron con Rubalcaba. Les montarán un entierro fantástico y los llenaran de tantas loas como ahora los cubren de insultos, tan solo por recordarles lo que eran lo que decian, lo que juraban y proclamaban y que es exactamente lo que ahora pisotean, dinamitan y aplastan. Esas antiguallas llamadas Constitución, soberanía e igualdad.

Porque, aunque sea por una vez, hablemos de lo esencial. Sanchez no ha ganado las elecciones, las ha perdido. Y los separatistas han visto por su parte reducirse sus fuerzas y poder. Es unicamente la ambición y necesidad de Sanchez, no la de España ni la de los españoles, lo que lleva a entregarles lo que han de robarnos a todos los demás, para que el siga en el poder y como guinda convertir sus delitos en heroicidad, traer a los prófugos bajo palio y otorgarles bula para que cuando quieran vuelvan a delinquir. Que han dicho que lo harán en cuanto tengan la mínima oportunidad.

Esto va a ser así y así será. Ese es el meollo, la almendra, lo trascendental pero no oirán hablar mucho de ello, cuanto menos se le mente mejor y ocultarlo y dar el cambiazo por cualquier otra cosa o la mayor sandez es una de las pautas que se lleva a rajatabla. No hay que ver sino las tertulias de algunas televisiones

La única duda es cual será la respuesta de los españoles y siento decirlo pero muchas esperanzas no puedo tener. Cierto que hay un malestar, que la movilización del domingo tuvo una masiva asistencia, pero la tremenda maquinaria de abducción que ya esta en marcha y que hace de la mayoría de los medios de comunicación una trituradora de meninges y una granja de adoctrinamiento y reproducción, se encargara de ello. Y convertirá lo que es regresión, amputación, liberticidio y perdida de derechos, en progresista, bondad y virtud. Su responsabilidad en la degradación de nuestra sociedad y de la sociedad occidental en general, será un día estudiada como una de las causas del colapso de las democracias. Por algunos exiliados, supongo, porque aquí no se podrá ya disentir.

Y manifestarse tampoco, solo podrán hacerlo los que hayan sido proclamados como bueno por el caudillo, sus corales y el sanedrín progresista. Del que un día formaran parte, forman ya, Puigdemont, Junqueras, Otegui y hasta Yosu Ternera si la próxima vez se deja blanquear por Évole un poquito más.