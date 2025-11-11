Antonio Pérez Henares.- El juicio se le está poniendo al fiscal del color de su toga

MADRID 11 Nov. (OTR/PRESS) -

La semana de declaraciones en el Tribunal Supremo en el juicio que se sigue contra el Fiscal General del Estado han sido muy perjudiciales para él y han apuntalado seriamente la hipótesis de la existencia de una conducta punible, de su autoría, del móvil y de su culpabilidad y del móvil.

Ha aflorado con claridad que hubo difusión de una información privada por quien y quienes tener el deber de reserva y custodia, una conducta punible recogida en los artículos 197 a 201 del Código Penal, y que la la decisión partió, se ejecutó y difundió por orden de Álvaro García Ortiz.

Las testificales han puesto de relieve y cada vez con menos dudas que 1) Que ordenó al fiscal encargado de caso del novio de Ayuso que le remitiera el documento con urgencia total. Estaba ya acabada su jornada viendo un partido de fútbol. 2) Urdió la filtración esa misma noche a la que se opuso la jefa de la Fiscalia de Madrid, Almudena Lastra y si fue obedecido por su la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez 3) que otorgó implícitamente el hecho y su autoría cuando interpelado a la mañana siguiente por Lastra :"Lo habéis filtrado", respondió "Eso ahora no importa". 3) La propia jefa de comunicación de la FG declara que la nota posterior a la difusión por parte de El Diario.es y la Ser la hace a su dictado.4) El documento llega también a Moncloa y desde allí la superfontanera Sánchez Acero se lo manda a Lobato para que lo exhiba ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid contra Ayuso y este se niega a hacerlo hasta que le envían otro que de urgencia se hace publicar en El Plural y acude a un notario para ponerse a cubierto de problemas con la Ley. Se le obligará a dimitir. La amnesia inaudita e increíble de Sanchez Acero no hace sino reforzar la autoría y el objetivo final , atacar a Isabel Díaz Ayuso, Su novio es el instrumento un daño colateral.5) Procede al borrado total de su telefono y lo cambia por otro pauta que siguen otros como Sanchez Acero y otros de sus allegados.

6)El testimonio periodístico del subdirector del Mundo, resulta relevante y esclarecedor,con datos y pruebas y descubre el móvil y desencadenante del delito que es la información publicada por El Mundo (a la que se ha tachado una y otra vez de bulo, y que queda demostrado en la magnífica testifical de Esteban Urreiztieta que no era tal. Se acredita que en el diálogo entre fiscalía y defensa del investigado por delito fiscal hubo también una oferta de la propia fiscalía de pacto. La precisa secuencia relatada por el periodista de los hechos, fechas y horas desmonta los intentos exculpatorios.

7) La perfomance montada ante el tribunal por tres periodistas apuntados al proceso a ultima hora de la instrucción, que se atribuyen el haber tenido antes tal documento en su poder, queda desacreditada por el teniente coronel de la UCO. Particularmente impostada resulta la declarativa de uno de ellos que dice tenerlo siete días antes y que afirma que el FGE es inocente porque sabe quien lo filtro pero por conciencia y presunta deontología de secreto profesional,que no es obligada en un caso así, no lo puede decir. La realidad es que lo publica cuando ya lo está en todos lados y encima toma como referente otro medio que lo ha dado ya.

Puede, como mucho, que a alguno de ellos llegara un soplo o un macutazo al respecto de los muchos que suelen llegar. Pero esto no es lo que está en juicio y lo mollar, sino el documento en si. Esta es la cuestión y esta primera semana de juicio lo que ha dejado cada vez más claro es que fue en un autentico zafarrancho de combate el montado aquella noche al respecto por el FGE, exigiendo con urgencia total, poniéndolo a toda prisa en circulación selectiva a dos medios "amigos" y la Presidencia del Gobierno y asumiendo al día siguiente de tal forma el operativo de propaganda tras implícitamente reconocer la filtración ante el reproche de la fiscal madrileña

Los indicios cada vez mas contundentes y que señalan todos hacia su persona y cargo, han ido tomando por acumulación, cuerpo probatorio y dado viabilidad a una sentencia condenatoria.

Ello es lo que habrá de determinar el Supremo. Si es suficiente o no. Tras la semana pasada en la balanza del sí se han sumado añadidos y testimonios de peso. Su reflejo mejor es el griterío nervioso del sanchismo y el intento de configurar un estado de opinión, empezando por el propio Sánchez, autoerigido ya en juez, de la inocencia de quien el mismo definió como su subordinado, "su" fiscal general. Pero no cala ni puede calar y sus máximos defensores son quienes lo saben mejor. Que fue él. Que está mas claro que el agua para todo ojo sin parche ideológico que lo tape, que fue quien lo perpetró y que él, y solo el es quien podía dar, y dio, la orden de ejecución.

Vamos que en mi humilde opinión se le están poniendo las cosas a don Álvaro del mismo color de la toga que para sentarse en el banquillo hubiera debido por decoro no llevar.