Carmen Tomás.- Sin cuentas y sin apoyos

MADRID 23 Mar. (OTR/PRESS) -

El "sanchismo" se ha revelado como una forma de hacer política que muchos analistas aseguran que roza la autocracia. El propio Pedro Sánchez llegó a decir que, si las iniciativas legislativas del Gobierno no salían adelante, gobernaría sin el Parlamento. Es lo que ha hecho con la no presentación siquiera de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, al margen de la obligación constitucional y habiendo ya prorrogado los 2023, y todo apunta que es lo que quiere hacer con el aumento del gasto en defensa.

Pedro Sánchez llegó al gobierno de España mediante una moción de censura. La ganó tras asegurar que acabaría con la corrupción, que la transparencia volvería a la vida pública y que el Parlamento sería sagrado. Ya hemos visto que la corrupción está por todas partes, incluso en su círculo más íntimo, que hace más de un año que no se somete al control del Senado y que al Congreso acude cuando quiere y permanece en su escaño el menor tiempo posible.

Todo esto es reprochable más teniendo en cuenta que ya no dispone ni de mayoría social, ni de mayoría progresista y ni siquiera votan a una dentro de la propia coalición de gobierno. Con todo, una de las mayores contradicciones a las que estamos asistiendo es la de gobernar sin presupuestos. Este fue uno de los grandes reproches que Sánchez le hizo a Rajoy cuando gobernaba y no pudo aprobar unas cuentas públicas. Entonces, el hoy presidente del Gobierno pensaba que sin presupuestos no se podía gobernar. Pero, ya hemos comprobado que con Sánchez todo es posible y nada es lo que parece. Sin embargo, la decisión de la Unión Europea de aumentar el gasto en defensa sí puede cambiar y mucho las cosas. España no solo no ha cumplido el compromiso de elevar ese gasto hasta al 2% del PIB, por lo que no se va a poder beneficiar de la decisión de dar mayor flexibilidad en el cumplimiento de las reglas fiscales, es que tras varios años de récords de recaudación ha seguido aumentando la deuda. Las lágrimas de cocodrilo no van a funcionar.

Sánchez tendrá ahora que afrontar sin cuentas públicas dos compromisos ineludibles: no superar el 3% de déficit público y aumentar el gasto militar. Cómo y cuándo lo hará es aún una incógnita, aunque está claro que le va a tocar "sufrir" muchas derrotas parlamentarias de la mano de sus socios de gobierno, de legislatura y de investidura.