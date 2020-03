Carmen Tomás.- Escrivá

MADRID, 8 Mar. (OTR/PRESS) -

El pasado jueves se reunió la Comisión del Pacto de Toledo a la que asistió el ministro de la Seguridad Social. Escrivá esbozó algunas ideas sobre cómo afrontar cambios en el Sistema Público de Pensiones. Y, a mi juicio, empezó mal. Primero llamó alarmistas a los que alertan de su complicado futuro y segundo esbozó sin más una serie de propuestas sin concretar mucho. Entre estas ideas, la ampliación de la edad de jubilación, la eliminación de las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones privados e ir hacia los planes de empresa, penalizar las prejubilaciones voluntarias y ofrecer incentivos fiscales al trabajo tras la jubilación.

La cuestión es si el ministro antes de presentarse ante la Comisión del Pacto de Toledo, ha consensuado mínimamente estos esbozos de reforma con los socios de gobierno. Da la impresión de que no y que éste puede ser un nuevo foco de disputas y de bronca en la coalición. Ya Podemos rompió una vez el consenso en esta comisión y los acuerdos y trabajos de los expertos presentados en ella se convirtieron en papel mojado y en un auténtico fracaso. ¿De nuevo las pensiones de millones de jubilados van a ser motivo de disputa?

El sistema, como dijo no hace ya casi dos años el ex secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, saltará por los aires, si antes de 10 años no se toman medidas serias. Y puede, al ritmo que va, que esto se produzca antes. La natalidad sigue baja, el paro sigue siendo del 14 por ciento, a partir del año 23 llegarán en masa al sistema los nacidos en el "baby boom", la esperanza de vida es altísima, la tasa bruta de reposición es la más alta de la eurozona y la tasa de sustitución, la tercera más alta de Europa. Como señalan algunos expertos en 'Papeles de Economía Española' ni siquiera todo lo anterior será suficiente por lo que consideran inaplazable repartir el ajuste entre generaciones y dentro de cada generación. Sin olvidar los cambios en el mercado de trabajo asociados a la nueva revolución tecnológica.