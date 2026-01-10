Charo Zarzalejos.- La carta

MADRID 10 Ene. (OTR/PRESS) -

El año ha comenzado fuerte. Los acontecimientos que a nivel internacional se están produciendo dejan, al menos por horas, en segundo lugar el acontecer doméstico. Entre estos aconteceres ha habido uno que ha pasado desapercibido pero no por eso deja de ser sintomático.

Me refiero a la carta que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha enviado a los afiliados y militantes de su partido. En la misiva, Pedro Sánchez anima a los suyos a actuar con la cabeza alta, con determinación y con entusiasmo. Les invita a no hacer caso a los cantos de sirena y recuerda que su Gobierno, además de ser rentable para España, es garantía de libertad frente a la derecha.

La carta en cuestión se ha enviado en fechas señaladas; es decir, una vez que se ha constatado que su gente se ha quedado en casa con el añadido, poco explicitado, que en más de una localidad extremeña, Vox ha superado en votos al PSOE. !!!quién lo iba a decir!!!

Sánchez, que no da puntada sin hilo, es bien consciente del riesgo electoral que sobre los socialistas pende en las inmediatas elecciones autonómicas y poco a poco le va llegando el desconcierto, cuando no el enfado que se está gestando en las casas del pueblo y en las distintas federaciones. Son muchos, muchísimos, los socialistas que no acaban de entender algunos pasos que se están dando en Moncloa. El Último, el encuentro con Oriol Junqueras que, si bien no ha logrado todo lo que deseaba, si lo suficiente como para que muchos se pregunten "y ahora, qué?".

Todo apunta a que el tal acuerdo es más que probable que quede en nada, pero basta con gestos para que el desconcierto se adueñe de muchos socialistas. Y no les falta razón. Cuando una decisión política hay que explicarla mucho está demostrado que no es una buena decisión.

Con la carta, Sánchez, parece haberse dado cuenta, aunque jamas lo reconocerá, que dentro de su casa tiene algunos peligros por mucho que desde el Ejecutivo y desde Ferraz se intente dará bajonazo a cualquier voz crítica o discrepante. Y ahí a esta parte del riesgo de Sánchez. Es verdad que su adversario político y electoral es el PP, pero hay que tener mucho cuidado cuando dentro de la propia casa comienzan los susurros, las dudas y, sin duda, un cierto desgaste de materiales.

No le va a bastar al PSOE con apelar a los riesgos de un Gobierno de derechas. Su primera y más urgente tarea es movilizar a los suyos de manera que salgan a los próximos comicios con cabeza alta y entusiasmo y para ello parece razonable no tomar decisiones, no dar pasos que resultan difíciles de explicar y acortar distancias entre el aparente entusiasmo y fuerza del Presidente y los susurros, los descontentos, y los desconciertos de los suyos.

Los socialistas de a pie, que se bregan todos los días en sus municipios, en sus casas del pueblo, en sus distintas federaciones alejados, muy alejados, de las estrategias de sus altas esferas deben ser más cuidados, de lo contrario, el riesgo de no tener la casa a punto no es menos que la fuerza electoral que pueda tener el PP y, de momento y a juzgar por las encuestas, no es pequeña. Solo una política reconocible, que no necesite muchas explicaciones, puede infundir ánimo a un partido que aún cuando esté callado, de puertas adentro ya no sabe a qué atenerse. Pedro Sánchez lo sabe.