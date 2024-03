Charo Zarzalejos.- Hay más cosas

MADRID, 22 Mar. (OTR/PRESS) -

Lo dijo el Presidente del Gobierno en la última sesión de control. Lo hizo desde su escaño dirigiéndose a Núñez Feijóo. Hay más cosas, dijo, refiriéndose, supuestamente, a no se sabe bien qué asuntos referidos a la mujer de Núñez Feijóo y al propio líder de la oposición.

Y tiene razón el Presidente. Hay más cosas. Hay más cosas que condenar sin que haya sentencia, hay más cosas que la fiereza dialéctica, hay más cosas que la mutua destrucción, hay más que estrategias de alto voltaje para tapar los propios errores e incluso supuestos casos de corrupción.

Dicen desde el PSOE que ya estaban hartos de callar pero lo cierto es que mucho antes de las últimas y pateticas escaramuzas, el presidente del Gobierno legítimo de España y, por tanto, presidente de todos los españoles lanzó el eslogan del muro. Nada menos que muro no ya a la ultraderecha, sino al primer partido de España en un ejercicio de sectarismo que arranca desde el famoso pacto del Tinell. De aquí arranca en gran medida lo que estamos viendo con tristeza y así

Hay más cosas, ya lo creo. Hay que el Gobierno ha decidido no intentar los presupuestos a tiempo por aquello de la campaña, algo bastante impropio de un ejecutivo que alardea de ser el capitán del diálogo. Ocurre que la Fiscalía Europa está mirando a España por el supuesto mal uso de los fondos europeos en dos gobiernos socialistas. Ocurre que el Gobierno ha optado por una ley de amnistía como si fuera una simple modificación legal, cuando es una ley de máximo calado que hubiera merecido un amplísimo consenso, consultas serias a expertos independientes y que, tal como se han hecho las cosas, no puede sorprender las reacciones contrarias a la citada ley.

Ocurre que nos venden convivencia y los independentistas catalanes se disponen, de nuevo, a poner en el disparadero al Gobierno y a las propias comunidades autónomas. Reconozco que si fuera independentista catalán, haría lo mismo. Ahora o nunca, se dicen a sí mismos. Y ocurre que la corrupción ha tocado al PSOE, al igual que en su momento tocó al PP. La diferencia es que el PP no ha sabido gestionar su situación y los socialistas se muestran incapaces de no atribuirse la supremacía moral.

Ocurre también, y eso preocupa a los partidos minoritarios, que el nefasto debate que estamos presenciando entre PP y PSOE, les están dejando a la sombra. De repente es como si hubieran dejado de existir. Donde está Compromis, donde está Sumar , donde el PNV. El que ha dado la nota es el diputado de Podemos que no dudó en acusar a Isabel Diaz Ayuso de haber matado a los ancianos que fallecieron en residencia durante el COVID. Bien esta la crítica pero cuando esta supera lo que es digno, ya es otra cosa. Es una vergüenza.

Esta batalla inasumible la ganará no quien más grite, no quien lance acusaciones sin pruebas, no quien se regodee sin , disimulo de los problemas del adversario. La ganará quien haga crítica razonable y contundente cuando sea necesario. Esta batalla inasumible la ganarán los hombres y mujeres que estando en la conversación política sean capaces de volver a usos y costumbres realmente democráticos basados en la confrontación, cuando toque, pero sin la ira y fiereza que estamos viendo. Se están destrozando unos a otros consiguiendo que los ciudadanos, al vernos superados por tanto barro, por tantas malas formas, estemos exhaustos y quien sabe si, pese a ese cansancio, a la expectativa de ese hay más cosas que el Presidente advirtió al líder de la Oposición.