Fermín Bocos.- El aviso de Koldo

MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

La vida enseña que, a diferencia de la victoria, la derrota deja huérfanos a quienes la sufren. Koldo García Izaguirre, inopinado protagonista de la crónica judicial y política de los últimos tiempos está pasando por ese trance.

Ha pasado de merecer el título de "socialista ejemplar" consignado como tal en palabras de Pedro Sánchez a ser lanzado por el propio Sánchez a la papelera de lo "anecdótico". El mismo "morrosko" que tan fielmente le sirvió como chofer en su gira por España recabando avales durante las primarias a la secretaria general del PSOE y custodiando las papeletas que le devolvieron a Sánchez la llave de la sede de Ferraz. Pese a ello, el presidente del Gobierno le medio negó en su comparecencia ante una comisión del Senado y ahora el fiel "aizkolari" y otrora sombra del ministro José Luis Ábalos está empezando a soltar la lengua.

Le ha dicho a "El Español" que fue el chofer que llevó a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán a un encuentro con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco a finales de mayo de 2018 en los días en los que Sánchez, de la mano de Pablo Iglesias, andaba buscando apoyos para presentar la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy. Moción que prosperó con el apoyo de Bildu y otros pequeños partidos con representación parlamentaria.

Preguntado por la revelación de Koldo, el presidente del Gobierno ha dicho que "esa reunión es mentira" y en la misma línea se han apresurado a desmentir la noticia el ministro Oscar López y el mencionado Arnaldo Otegi. Pero Koldo se ha ratificado. Hay que recordar que a Pedro Sánchez le habían preguntado en otra ocasión sí pactaría con Bildu, circunstancia que negó con vehemencia: "Cuantas veces quiere que le diga que no ¿Una, dos? Si quiere se lo digo veinte veces?" Los hechos demuestran que dicho pacto llegó a término y hay imágenes de Sánchez reuniéndose en el Congreso con los diputados de Bildu.

Conocidos los antecedentes y la relación volátil con la verdad que tiene acreditada Pedro Sánchez, toca esperar. Espera que llena una pregunta. De no ser cierta, "¿qué gana Koldo con esta historia? El tiempo dirá. Ahora que se ve en puertas de comparecer el jueves en una vistilla en el Tribunal Supremo de la que puede salir en dirección a la cárcel, quizá es el aviso a navegantes de alguien que sabe mucho y se ha visto abandonado por aquellos a los que sirvió. Ya digo, el tiempo dirá qué es o no verdad en esta historia.