Fermín Bocos.- Aviso a navegantes

Publicado 02/10/2019 8:00:45 CET

MADRID, 2 Oct. (OTR/PRESS) -

La tensión que se vive en Cataluña va camino de convertirse en el eje de la campaña electoral en la que ya estamos instalados a poco más de un mes de las elecciones. El más madrugador en el relato de la situación ha sido Pedro Sánchez. En su condición de Presidente en funciones ha tenido interés en subrayar algo que no por evidente deja de aparejar un meditado mensaje político: el Gobierno tiene toda la legitimidad para -llegado el caso- aplicar el Artículo 155 de la Constitución. Ha sido un aviso a navegantes tan claro como contundente. Sánchez sabe que la campaña electoral va a girar alrededor de la "cuestión catalana" y se ha querido anticipar. No ha sido ni un calentón ni una improvisación. El lema de campaña elegido por el PSOE -"Ahora Gobierno, ahora España"- no deja lugar a dudas. Poco importa que el PSC haya pactado la Diputación de Barcelona con un partido como JuntsxCat (Puigdemont) que junto con los CDR y ERC están detrás de toda la movida callejera que agita Cataluña en vísperas de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo.

La irresponsabilidad del presidente de la Generalidad al criticar la detención de los siete presuntos integrantes de un grupo investigado desde hace meses bajo serios indicios de estar preparando actos violentos le ha servido en bandeja a Sánchez el tono y la oportunidad de su discurso. Sánchez se presenta ahora como el paladín de la unidad de España en un momento en el que en Cataluña un octubre agitado anuncia un otoño caliente. El acuerdo de gobierno con Podemos se frustró por las discrepancias con Pablo Iglesias al respecto de la política a seguir frente al desafío separatista y va a ser ahora la cuestión catalana el eje del discurso de campaña porque el observatorio de La Moncloa avizora que las réplicas de la crisis económica que se anuncia podrían echar abajo el relato ideal ideado para mantener a Sánchez por encima de las turbulencias.

No está solo el PSOE en la estrategia de llevar la campaña alrededor de la situación en Cataluña. Le acompañan Ciudadanos y el Partido Popular. Ciudadanos, que no lo hizo cuando Inés Arrimadas estaba en la cima de su popularidad, presenta ahora una moción de censura a Quim Torra. Y los populares le piden a Sánchez que aplique la Ley de Seguridad Nacional que revertiría el mando de los Mossos d'Escuadra sin necesidad de tener que suspender la autonomía como comporta la puesta en marcha del famoso Artículo 155. Todo son, como digo, avisos a navegantes. Y todo es, ya, campaña electoral.