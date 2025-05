Fermín Bocos.- Aviso a navegantes

MADRID 14 May. (OTR/PRESS) -

Con alguna exageración podría decirse que, en el ámbito de la política española, en las últimas horas no se hablaba de otra cosa que no fuera el contenido de algunos mensajes de whatsapp intercambiados entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Una primicia de El Mundo. No estamos, como en alguna ocasión señaló Emiliano García-Page, ante una "bomba de racimo", en referencia al daño potencial que podía derivarse para Pedro Sánchez las posibles revelaciones del entorno del ex ministro José Luis Ábalos tras haber sido destituido, pero están haciendo mucho ruido.

Leídos en perspectiva, la publicación de esos mensajes transmiten el aire de un aviso a navegantes. Quien los haya filtrado ha querido que se supiera de la cercanía de Ábalos con Sánchez en días en los que ya había dejado de ser ministro y menudeaban las noticias de sus andanzas. Algunas presuntamente delictivas. Cercanía y reconocimiento en privado y silencio en público acerca de los motivos que habían llevado al presidente del Gobierno a destituirle de sus encomiendas tanto en el Gabinete como en el partido. Sánchez trata bien a Ábalos en esos mensajes. En alguno reconoce que le echa de menos. De otros se desprende que durante meses, aún caído en desgracia, Ábalos mantenía una relación directa con el presidente del Gobierno. Eso explica que Sánchez, tras apartarle, intentó no dejarle a la intemperie y le incluyó en las listas del PSOE.

La evidencia de esa relación dispara las conjeturas acerca de sí el presidente estaba al tanto de las andanzas de quien había sido su más cercano colaborador y a quien reconoce echar en falta y de quien alaba su talento para la estrategia política. En paralelo, dichos mensajes -quizá sea la parte más llamativa- ofrecen un perfil de Sánchez que resulta demoledor. Un retrato sicológico en el que se muestra despectivo con compañeros de partido como Susana Díaz, García-Page o Felipe González y en el que falta al respeto tanto a Javier Lamban que era presidente de Aragón como a Margarita Robles, la ministra de Defensa.

Estos mensajes que tienen el aire de un aviso a navegantes -los custodiaba Koldo García por encargo de Ábalos- retratan a Pedro Sánchez. El perfil es el de un personaje intemperante preso de una concepción despótica del poder. Inquietante.