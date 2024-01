Fermín Bocos.- Buscan un pagafantas

MADRID, 10 Ene. (OTR/PRESS) -

Pedro Sánchez encara un posible primer fiasco parlamentario y el Gobierno busca un pagafantas. Y, ¡vivir para ver¡, piensan que podría ser el PP.

El problema que tienen es que Junts, uno de los partidos que apoyó la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía para Puigdemont y el resto de golpistas condenados por sedición, le sigue apretando las tuercas y anuncia que votarán en contra de tres de los decretos que el Ejecutivo lleva a este primer pleno parlamentario del año. Y la reacción de La Moncloa ha sido pedir ayuda al Partido Popular. Invocando el interés general les piden que se abstenga para favorecer la aprobación de los mencionados decretos.

Suena a sarcasmo. Sánchez pide auxilio parlamentario a los populares para superar una de las votaciones en un momento en el que también se va debatir la proposición de Ley de Amnistía, proyecto contra el que el PP tiene presentada una enmienda a la totalidad. Enmienda que fundamentan en qué es una ley que rompe la Constitución al quebrar el principio de igualdad entre todos los españoles.

En estas circunstancias parece un acto de cinismo que por boca del triministro Félix Bolaños soliciten el apoyo de un partido al que a lo largo de la anterior legislatura han estado demonizando sistemáticamente. Así las cosas, todo induce a pensar que pese a que Núñez Feijóo haya mencionado la posibilidad de que el PP podría abstenerse si el Gobierno se avenía a aceptar algunas condiciones, al final, el Partido Popular votará en contra. Lo contrario invitaría a reflexionar.

Porque quien reclama el apoyo parlamentario del PP es quien acuñó aquél lema: "No es no, ¿qué parte del "no" es la que no entiende"-cuya traducción a la vida política a lo largo de los últimos cuatro años ha sido el refuerzo del "cordón sanitario" contra la derecha y la ampliación del infame "pacto del Tinell" cuyo objetivo explícito fue -y sigue siendo- aislar al Partido Popular dejándole fuera de la alternancia en el poder. En este asunto, no olvidar con quién se está tratando es cuestión de dignidad. Sería chusco que a las primeras de cambio el PP se convirtiera en el pagafantas del Gobierno de Pedro Sánchez.