Fermín Bocos.- Los camareros y el paro

MADRID 27 Ago. (OTR/PRESS) -

Pese a que vivimos tiempos en los que chefs e influyentes ocupan el lugar antaño reservado a los filósofos y demás pares del Parnaso, conviene no desdeñar algunas de sus observaciones. Uno de ellos, Jordi Cruz, famoso por sus apariciones en la televisión, apunta un dato que, de ser cierto, aclararía el porqué España está a la cabeza del paro juvenil entre los países de la UE. Dice que la gente joven no quiere trabajar de camarero y que al sector le está costando muchísimo adecuarse a la jornada de ocho horas. No comentó o no le preguntaron acerca de lo mal pagados que denuncian estar quienes trabajan de camareros o, para el caso, en otros oficios del sector de la hostelería.

Los datos de las estadística corroboran que es el sector peor retribuido. También que cerca de la mitad de los trabajadores son de origen extranjero. Exactamente el 42%. Es un asunto que invita a reflexionar en la medida en la que el turismo se ha consolidado como la primera industria nacional. El año pasado nos visitaron 93,8 millones de turistas. En ese escenario el papel que juegan los hoteles, la hostelería y, en general, los bares, es estructural. Si cuesta encontrar camareros y para la ocasión otros oficios relacionados con el sector es que algo va mal.

¿Mejoría la situación una mejora de los salarios? Sin duda ayudaría y mucho. Pero también alguna medida añadida. Por ejemplo: revisar las condiciones que permiten percibir el subsidio de desempleo en aquellos casos de parados que rechazan determinadas ofertas de empleo. Cuesta entender que en España la mayor tasa de paro se registra entre jóvenes menores de treinta años, al tiempo que -como apunta el mencionado chef- los jóvenes no quieran ser camareros. Los dineros del paro no caen de cielo, vienen de quienes trabajamos y pagamos impuestos. No estaría de más abrir un debate sobre algunas de las causas de fondo que explican el porqué del triste liderazgo de nuestro país en materia de desempleo.