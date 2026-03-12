Fermín Bocos.- China y la guerra de Irán

MADRID 12 Mar. (OTR/PRESS) -

Rusia y China han condenado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Desde Moscú por boca de Vladimir Putin. En Pekín a través de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Bajo perfil. En diplomacia la puesta en escena contiene mensajes. Quizá tenga algo que ver que esté anunciada para este año aunque todavía sin fecha una visita oficial de Donald Trump a China. O porque la estrategia del gobierno chino, rival de los norteamericanos en la disputa por la hegemonía mundial, es un pulso sin prisa porque en esa disputa Rusia ha quedado atrás.

Se saben colocados en una posición ventajosa porque se guían por parámetros ajenos a las prácticas políticas propias de Occidente. China es una dictadura comunista cuyas pautas de relevos en la cúpula del Estado no se rigen por procesos electorales comparables al que dentro de tres años determinará que Donald Trump ya no será el inquilino de la Casa Blanca. Pero todo indica que Xi Jinping seguirá. Habrá que esperar para conocer cuáles van a ser los próximos movimientos políticos de Pekín al hilo de la evolución de la guerra, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha implicado ni siquiera indirectamente. A diferencia de Rusia que, según se ha publicado, facilitó a los iraníes datos sobre las bases norteamericanas en los países del Golfo Pérsico.

Tampoco la intervención de Washington en Venezuela que se saldó con la detención de Nicolas Maduro dio pie a una sonada protesta de Pekín y eso que en el país caribeño -al igual que sucede en el caso de Irán y en mayor cuantía- China dependía en gran medida del petróleo que les suministraban estos dos países. Fuentes ahora cegadas. En el caso iraní probablemente por mucho tiempo y todo indica que para siempre en el caso de Venezuela. Ahora quien manda en Caracas es Donald Trump. China va a lo suyo. Lleva años extendiendo su influencia comercial y política en dos continentes. En África -abatiendo aranceles y asumiendo la deuda de varios países- pero está viendo que se recorta su presencia en el caso de Hispanoamérica, en naciones con liderazgos conservadores que sintonizan con la política de Trump.

Habrá que ver en qué dirección responde Pekín en función del desarrollo de los acontecimientos en Irán. Que quizá será algo más que estrechando el cerco a Taiwán. Asistimos a una disputa por el dudoso título que supone la hegemonía política, comercial y militar en el mundo. Un batalla en la que la única certeza es que a la Unión Europea ni está ni se la espera.