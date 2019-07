Fermín Bocos.- Elecciones en otoño

Publicado 02/07/2019 8:01:25 CET

MADRID, 2 Jul. (OTR/PRESS) -

Hay indicios para pensar que haciendo suyo el lema del emperador Augusto -"Festina lente"- Pedro Sánchez "se apresura despacio" hacia una nueva convocatoria de elecciones. Dijo a su paso por Japón en la cumbre del G-20 que España necesitaba un Gobierno para el mes de julio y que no tenía sentido esperar a agosto o septiembre. En el contexto de la actual situación de bloqueo dicha reflexión estaría del todo puesta en razón, pero sí nos preguntamos qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez para allegar esa formación de Gobierno llegamos a una conclusión muy llamativa: no está haciendo gran cosa.

A Pablo Iglesias -que exige estar presente en el futuro Consejo de Ministros- le está dando largas ofreciéndole no un ministerio sino una acuerdo de "gobierno colaborativo", sintagma desconocido en las facultades de Ciencias Políticas. Al Partido Popular Sánchez le pide que se abstenga en la votación para facilitar la investidura y les recuerda que el PSOE hizo lo que hizo en ocasión de la investidura de Mariano Rajoy. A Ciudadanos le pide otro tanto, incluso que vote a favor de la investidura, pero que lo haga "gratis et amore", sin contrapartidas.

Ahí es dónde se ve que Pedro Sánchez ya tiene echadas las cuentas y que barrunta repetir elecciones. Hay un aspecto colateral de las cuestión que refuerza esa hipótesis: a ningún miembro del actual Consejo de Ministros le ha dicho sí contaba o no con él -o ella-, para que siguiera en el futuro Gabinete. Es como si no quisiera comprometerse a nada ni con nadie hasta tener clara la cuestión de la investidura. Y estando las cosas como están, con Pablo Iglesias amenazando con consultar a las bases de Podemos si debe o no apoyar la investidura y con el PP y Ciudadanos reiterando la negativa a apoyarla a Sánchez se lo ponen como a Fernando VII en la mesa de billar.

Sabe por el CIS de José Félix Tezanos que el PSOE está al alza en las intenciones de voto. Los sondeos pronostican que Podemos sigue en declive y que en el solar de la derecha Ciudadanos retrocede. Albert Rivera alejó a este partido del centro y sufriría el abandono de una parte de sus electores. Si se repitieran los comicios al PP no le irían mal las cosas podría recuperar a votantes que se fueron con Vox. Así las cosas, ya digo que no hay que descartar que Sánchez -y sus asesores- estén pensando en el otoño y vean en la repetición de las elecciones la mejor salida para resolver el actual bloqueo político.