Fermín Bocos.- El peligro del 'Gran Marruecos'

MADRID 4 Nov. (OTR/PRESS) -

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda la posición de Marruecos sobre la autonomía del Sahara Occidental bajo soberanía de Rabat traerá consecuencias. Estamos ante un innegable éxito de la diplomacia marroquí -muy profesional y coordinada con lobbies muy activos y bien dotados financieramente tanto en Washington como en Bruselas.

La pieza decisiva que decanta la cuestión en detrimento de las reivindicaciones del Frente Polisario ha sido el respaldo del presidente Donald Trump a la reclamación de Marruecos. Respaldo político a quien considera un socio fiable y a quien distinguen con contratos de suministros de armas -aviones, carros de combate y avanzados sistemas de misiles- destinados a fortalecer sus capacidades militares frente al Polisario, enemigo directo, y a su antagonista Argelia, que sostiene a los saharauis, en la compleja lucha por lograr la hegemonía regional.

El Sahara Occidental es un territorio rico en fosfatos - el 70% de las reservas totales y el segundo exportador del mundo -y las aguas del litoral son prolíficas en pesca. El control efectivo de la región convertirá en realidad el sueño del "Gran Marruecos" que alimenta Rabat desde el reinado de Hassan II, padre de Mohamed VI. Un sueño muy ambicioso a juzgar por la cartografía del mapa que preside alguno de los despachos del rey en el que la línea de fronteras incluye Ceuta y Melilla, abarca los peñones e islas de soberanía española y se extiende hasta Canarias. Es un sueño. Pero a tener muy en cuenta visto el precedente de lo ocurrido hace ahora cincuenta años con la famosa Marcha Verde promovida por Hassan II para forzar la salida del Ejército español, aprovechando la incertidumbre política que se cernía sobre España con Franco agonizando.

El Sahara Occidental era un provincia española y de ahí la todavía vigente resolución de las Naciones Unidas que emplaza a la descolonización del territorio mediante una consulta que nunca se ha realizado. El respaldo del Consejo de Seguridad que salió adelante con once votos a favor (Rusia y China se abstuvieron pero renunciando al veto), significa que se ha dado carpetazo al referéndum. Rabat es el ganador. Confiemos en que durante mucho tiempo se conforme con esta parte del sueño del "Gran Marruecos"