Fermín Bocos.- Quiniela ministerial

Publicado 22/02/2018 8:01:08 CET

MADRID, 22 Feb. (OTR/PRESS) -

Dejó escrito el gran Josep Pla que el periodismo español estaba hecho de lecturas y conjeturas. Antaño ésos eran los pilares sobre el que tantos excelsos periodistas, desde Camba a Chaves Nogales, cimentaron crónicas como catedrales.

Ogaño, con la excepción de unos pocos -el maestro Alcántara y el cada vez más juvenil Raúl del Pozo- el oficio derrota más hacia la conjetura. Sobre todo en períodos de vigilia de lo que conocemos como expectativas de crisis ministerial. Lo que a tenor de las actuales circunstancias podía quedarse en el relevo al frente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, dado que su titular, Luis de Guindos, será en el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo.

Anticipar los cambios en el Gabinete -la tradicional quiniela de ministrables-, es un clásico de la crónica política. También lo es errar en las cábalas. Con Mariano Rajoy actuando de Esfinge, las posibilidades de acertar se reducen al mínimo. Es probable que de no ser porque el Ministerio de Economía es pilar y piedra angular de todos los gobierno, podría incluso amortizar la cartera acumulándola con la de Hacienda. No sería la primera vez que algo semejante acabará en letra del BOE. En esta ocasión dado que Cristóbal Montoro, además de los tributos se ocupa de los funcionarios, no parece que sería humano recargar todavía más su mochila. Pero su nombre suena. Sería cruel añadir otra encomienda más que nada porque la recuperación de la economía es el renglón de oro en el relato del Gobierno y porque para hacer frente los miércoles a las preguntas de la oposición en la sesión de control debería acampar la noche anterior en el Congreso. Descartada la solución Montoro y habiéndose descartado ella misma, descartemos a la señor García Tejerina que dice haber encontrado su Ítaca en Agricultura. Así pues, la lista de ministrables para sustituir a Luis de Guindos refiere los nombres de Alberto Nadal, actual secretario de Estado de Presupuestos, y también el de su hermano Álvaro, a la sazón ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Fernando Becker, antiguo consejero de Economía y Hacienda de Castilla León y ex presidente del ICO. Iñigo Fernández de Mesa que fue secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa entre 2014 y 2016 es otro de los fijos en las quinielas que circulan por los círculos periodísticos de la capital. A fuer de sincero lo procedente es consignar que sólo Mariano Rajoy está en secreto y puede que aún así, esté dudando. Lo único seguro es que a Luis de Guindos le esperan en Frankfurt y tiene dicho que piensa dimitir antes de irse para Alemania.