Fermín Bocos.- Sánchez pasa del ultimátum

El ultimátum de Quim Torra a Pedro Sánchez exigiéndole negociar un calendario para un referéndum sobre la independencia de Cataluña bajo amenaza de retirarle el apoyo parlamentario de los partidos separatistas, no tendrá consecuencias. Sánchez está decidido a seguir. Si, llegado el caso, con los Presupuestos del 2019 sometidos a votación no contase con los votos del PdeCat y de ERC (8 y 9 diputados respectivamente), su intención sería prorrogar el Presupuesto heredado del Gobierno Rajoy.

Y, seguir. Fuentes de La Moncloa reconocen que no sería el escenario ideal, pero están imbuidos en la idea de resistencia que es el sello del inquilino de aquella casa. Puesto que en ese posible episodio parlamentario en el rechazo a los Presupuestos habrían participado y de manera señalada tanto el PP como Ciudadanos, contra ellos iría dirigida la propaganda alentada desde el Gobierno. A ellos, y no tanto a los independentistas, les sería atribuida la responsabilidad política derivada del rechazo de unos Presupuestos que, no se olvide, en el proyecto del Ejecutivo cuentan con 6.000 mil millones de más. Dineros que cuentan con el visto bueno desde Bruselas de los vigilantes del déficit. Esas partidas presupuestarias en su traslación al discurso político se traducen en más recursos para cubrir objetivos sociales. Si no salen adelante, al PSOE y también a Podemos, socio preferente de Sánchez, les faltaría tiempo para culpar de la situación a "las derechas insolidarias". Y tendrían el hilo conductor de las próximas campañas electorales.

Una clave para interpretar el bajo perfil escogido por Pedro Sánchez para responder al ultimátum lanzado por el presidente de la "Generalitat" remite a su decisión de seguir en La Moncloa, pase lo que pase. No quiere asumir en primera persona la confrontación para evitar comprometerse de tal manera que pudiera poner en peligro su objetivo. Por eso el 1 de Octubre, pese a que los CDR ya estaban sembrando el caos en Barcelona y en Gerona, su mensaje vía tuit informado que el PSOE estaba "en modo elecciones", sonó a broma. Más tarde, cuando la cosa fue a mayores y Torra ya había alentado a sus amigos de los piquetes para que "apretaran", en un segundo tuit, Sánchez ya le recordaba sus responsabilidades.

¿Por qué frente a unos hechos tan graves la respuesta del Presidente del Gobierno ha sido tan floja? Qué menos que una comparecencia pública, como le solicitaban desde la oposición, ¿no?Pero no ha sido así ¿Por qué? La explicación hay que buscarla en lo dicho anteriormente. El plan de Pedro Sánchez es permanecer; seguir y, si puede, agotar la legislatura. No quiere quemarse o sólo lo imprescindible. Está convencido de que el mejor escaparate para la mejor campaña de imagen es La Moncloa. Así que, problemas, los justos. Sabe mejor que nadie que aunque legal y legítimo el proceso que le aupó hasta la Presidencia del Gobierno adoleció del respaldo directo de las urnas. Y quiere quitarse esa espina en unas próximas elecciones que convocará cuando crea que las puede ganar. Por eso el ultimátum de Torra no lo quita el sueño.

