Fermín Bocos.- Trump también pasará

MADRID 9 Jul. (OTR/PRESS) -

Aunque todavía tiene por delante algo más de dos años de mandato llegará el día en el que Donald Trump dejará la Casa Blanca dando paso a otro inquilino. Republicano o demócrata. Es la garantía de un sistema qué a través del sufragio universal garantiza la alternancia y que ha resistido pese a las embestidas de los partidarios de Trump que un ejercicio ciego de fanatismo llegaron a asaltar el Capitolio. Han sido tantas y tan sostenidas las iniciativas del presidente intentando laminar los contrapesos con los que cuenta el Estado democrático para corregir las derivas autoritarias -campañas para desacreditar a tribunales y jueces que investigaban algunas de sus andanzas, destituciones arbitrarias de altos funcionarios que no le bailaban el agua ,etc.- que hay quien ha llegado a pensar que podría intentar alguna maniobra orientada a perpetuarse en el cargo intentando presentarse a un tercer mandato.

No parece posible aunque en orden a desafueros y cacicadas, dada su trayectoria, con Trump nada es descartable. Ocurre sin embargo que en junio cumplió ochenta años y el tiempo le va alcanzando. Como a todos. En ese horizonte procede recordar que su mandato tiene fecha de caducidad aunque dispone de mucho margen para seguir sobresaltando al mundo y manejando a empellones la política exterior de su país. Iniciando guerras que le llevan a invadir países sin atender a complejas circunstancias geoestratégicas y políticas que, como ha ocurrido en el caso de Irán, han convertido la agresión en un fracaso. Ni cayó el régimen de los ayatolás, ni han cambiado las condiciones de tránsito por el Estrecho de Ormuz, enclave estratégico vital para el comercio mundial de petróleo. Se dejó llevar por Israel a la guerra y no ha conseguido frenar la agresión de Putin a Ucrania. Una mañana se levantó amenazando con quedarse con Groenlandia. Otra -lo ha hecho en la Cumbre de Ankara- amenaza con cortar el comercio con España. De momento, solo la intervención en Venezuela con la captura del dictador Maduro resalta en su haber como activo digno de aplauso. Visto que todavía dispone de mucho tiempo para ponerlo todo patas arriba y a la espera de conocer a que otros aliados se dedicará a insultar lo recomendable es no perder la templanza. Por una razón poderosa: Donald Trump también pasará.