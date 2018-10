Fermín Bocos.- La última encuesta

Publicado 24/10/2018 8:01:02 CET

Los sondeos de intención de voto hay que observarlos con cautela pero analizarlos sin prejuicios porque apuntan tendencias. Sirven para orientar aunque no siempre aciertan. La última que conocemos de Metroscopia para el Grupo Heraldo de Aragón, otorga ventaja al PSOE con un 25,2 %. El PP obtendría un 22,6%, Ciudadanos se mantiene con un 19,2%, Podemos con un 17,7% y, por primera vez, entraría en liza Vox. A este partido le otorga un 5,1%.

Lo primero que llama la atención de este estudio es que viene a ratificar un hecho relevante. Me refiero a la desaparición del bipartidismo. El reparto de escaños entre PSOE y PP que durante tantos años definió el panorama de la vida política española, pertenece al pasado. Los nuevos actores han venido para quedarse y se mueven con soltura sobre el escenario. Incluso se amplía el elenco por el lado de la derecha.

Vistos los porcentajes conseguidos por cada uno de los partidos, otro rasgo que llama la atención es que la proyección hacia posibles alianzas políticas post electorales, nos dice que sumados los obtenidos por las fuerzas de derechas y centro derecha (PP, Cs y Vox) se obtiene un 46,8%. Si la suma la realizamos con los partidos de izquierda -consignando como tal a ERC, Bildu, etc.- supera ligeramente a la obtenida por las derechas.

¿Qué nos están diciendo los números? Pues que la actual etapa de inestabilidad política se va a prolongar. Que las posibles coaliciones que pudieran formarse en el futuro para hacer frente a la gobernación del país, serán, por definición, frágiles e inestables. De lo cual se sigue que la próxima legislatura está llamada a ser bronca y pródiga en debates parlamentarios.

No hay duda de qué en términos de imagen a Pedro Sánchez le beneficia estar en el centro del escenario de la política puesto que preside el Gobierno de España. Pero dada la ideología extrema de algunos de sus aliados actuales -los que le facilitaron el éxito de la moción de censura-, es una hipoteca que apareja algún desgaste para su partido, el PSOE. Lo veremos en Andalucía en las elecciones del próximo dos de diciembre.

Para este tipo de apuntes son útiles las encuestas. Pero, ojo, sin olvidar que la demoscopia es ciencia, pero no exacta. Por no ir más lejos, me remito a las del Brexit o a las que no acertaron con la abrumadora victoria de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas catalanas.