Fermín Bocos.- Vacunas y propaganda

MADRID, 30 Dic. (OTR/PRESS) -

El Gobierno saca pecho con la llegada de las primeras vacunas como sí el laboratorio de la farmacéutica Pfizer estuviera en La Moncloa. Y cuando se lo afean, sale un ministro (José Luis Ábalos) y acusa a la oposición de "recrearse en el drama". Todos hemos visto que las primeras remesas de vacunas adquiridas por la Unión Europea han sido enviadas a los respectivos países en contenedores sin otra identificación que los datos del laboratorio y las instrucciones de traslado.

Sólo en un país, España, el Gobierno ha añadido una identificación a todas luces pensada para asegurarse la foto de portada o el titular del telediario del día. ¿Es un hecho grave? No. Pero es indicativo del afán propagandístico que, por lo demás, caracteriza al Ejecutivo cuyo engranaje interior -no se olvide- está encomendado a un ciudadano, Iván Redondo, que es un consultor, no un político. Es un experto en estrategia de propaganda. Quiere decirse que tiene una visión de las actuaciones políticas con ojos de publicitario. No es el inventor de los gabinetes de comunicación pero es discípulo aventajado en el manejo de las técnicas de este tipo de especialistas que aprovechan -con éxito para quienes les contratan- el fenómeno de la lenta conversión de la democracia en "telecracia".

Sí no hay competencia mediática la realidad no es importante ,solo existe lo que sale por la televisión. Por eso tenía tanto empeño el hoy vicepresidente Pablo Iglesias en controlar los medios públicos de comunicación.

Son los medios quienes determinan el discurso político y conforman las ideas y creencias sociales. Nuestras opiniones se basan en la información de la que disponemos. Esa información -aun suponiendo que no sea falsa- ha sido seleccionada y agrupada para dirigirnos hacia una conclusión en vez de a otra. Una diputada gallega del PSOE ha tuiteado que las vacunas "las paga el Gobierno de España".

Pongamos otro ejemplo. Desde el mes de marzo han fallecido en España por el covid 19 no menos de 70.000 personas. El dato procede del INE. Sin embargo, el Gobierno -que no lo ignora- lleva nueve meses rebajando la cifra de mortalidad. Oficialmente sólo reconocen 50.000 muertos.¿Por qué? ¿En qué se ha beneficiad Pedro Sánchez durante estos meses ocultando sistemáticamente el dato real de fallecidos? Pues en qué sus estrategas de comunicación intentaban que no se instalara en la opinión pública una relación directa entre la insoportable estadística de fallecidos y la mala gestión de la pandemia. No coló, pero lo intentaron. Contaban con el amplio respaldo y la complicidad de los medios que apoyan al Gobierno. Y eso nos devuelve al cartelón añadido a los contenedores de las vacunas. Propaganda, que algo queda.