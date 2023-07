Fernando Jáuregui.- 23-J, jornada mundial de los abuelos (también eso)

MADRID, 22 Jul. (OTR/PRESS) -

Sí, este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos, que es una iniciativa de ese gran Papa (en mi opinión, sé que hay otras) Francisco. No verá usted muchos titulares dedicados a esta celebración, porque, como sabe, este domingo ocurren otras cosas en España y son cosas que acaparan la atención exclusiva de los medios, de las tertulias, de los afanes y agobios de la ciudadanía. Sin embargo, ambas cosas tienen una estrecha relación, aunque quienes aspiran a representarnos se hayan olvidado, en mítines y debates, de tratar la que sin duda es la gran cuestión que más va a afectar, que afecta ya, a nuestras vidas: la pirámide poblacional. Y, este sábado, esa absurda jornada de reflexión, bien harían nuestros políticos, bien haríamos todos nosotros, en considerar muy, muy a fondo, el tema. Bienvenido a tu futuro.

Dentro de diez años, quizá menos a este ritmo, los mayores de sesenta y cinco años seremos casi la tercera parte de la población española. Eso va a imponer profundos cambios en la política, en el consumo, en los usos y costumbres de un país que está a la cola de Europa en cuanto a tasas de natalidad y cuya pirámide poblacional es inversa a la de la mayor parte de las naciones 'jóvenes' y, en general, menos desarrolladas, aunque prometedoras. Es decir, los legisladores tendrán que tener muy presente a esta capa de la población mayor de sesenta y cinco, los bancos y supermercados tendrán que adaptarse a esta realidad de consumo, las agencias de viaje y los fabricantes de automóviles no podrán, simplemente no podrán, desconocer esta realidad ni refugiarse, como hasta ahora, en un 'edadismo' absurdo, injusto y falto de realismo.

Y nunca más una campaña electoral, por muy absurda que sea --he resistido la tentación de hacer hoy un resumen de las barbaridades, omisiones, mentiras y falsas promesas que hemos escuchado; tal vez mañana lo haga. Hoy toca lo que toca--, nunca más, repito, una campaña electoral podrá olvidarse de esta enorme transformación social que se produce de manera más palpable y acelerada que nunca: España envejece. Y eso, claro, tiene que ver con las pensiones, con la edad de jubilación, con políticas mucho más sociales y distributivas... y con conceptos revolucionarios de equidad y servicio público a la ciudadanía, que son conceptos bastante alejados de lo que hoy se afronta y diseña desde las alfombras del poder.

Mi amigo el padre Ángel, a quien defiendo con fiereza frente a no pocas insidias, está tratando de impulsar entre nuestros poderosos (que siguen siendo los políticos, por encima del Ibex) la idea de la creación de un 'Ministerio de la Felicidad', semejante al que existe en algún país anglosajón en el que el ciudadano, uno a uno, cuenta más que la masa. Ese Ministerio --no he oído hablar de ello a ninguno de los jefes de las coaliciones que presumiblemente nos gobernarán los próximos cuatro años-- tendría que afrontar la enorme tragedia de la soledad no deseada, el suicidio desesperado de tantos (no solo, ay, mayores), el empobrecimiento, el desfase tecnológico. Buen día, este de reflexión, previo al de la Jornada Mundial de los Abuelos y Los Mayores (ah, y también previo al de las elecciones), para poner la espinosa cuestión sobre el tapete. ¿No le parece a usted?