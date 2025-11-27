Fernando Jáuregui.- Abalonazo

MADRID 27 Nov. (OTR/PRESS) -

Menudo aldabonazo, abalonazo lo llamaría yo, ha dado el ex ministro y ex 'número tres' del PSOE, José Luis Abalos, al declarar, justo la víspera de su comparecencia ante el juez del Supremo que quizá lo encarcele, que sí, que la tan negada reunión de Pedro Sánchez y Otegi en 2018 existió, según le narran al propio Ábalos testigos presenciales.

Un desmentido en toda regla, y por cierto no solicitado por nadie, a las declaraciones del presidente, y del propio Arnaldo Otegi, negando tajantemente que ese encuentro se haya producido. Sánchez aseguró este miércoles, de nuevo, que "el Gobierno siempre dice la verdad": ¿podrá Abalos demostrar su afirmación de que tal encuentro con el líder de Bildu existió en efecto? Quizá lo sepamos en las próximas horas.

Ahora solo falta saber qué clase de amenaza no tan velada se esconde tras esta manifestación de Abalos: ¿una advertencia a La Moncloa, por si le deja caer 'en manos' de un juez que lo más probable es que decrete su prisión? ¿Un deseo de abrir la caja de Pandora así porque sí? ¿Una 'vendetta'? ¡Un pacto subterráneo con el fiscal? Consta que en La Moncloa existe una gran aprensión ante lo que el increíblemente todavía diputado y ex tantas cosas Abalos pueda decir este jueves en el Juzgado. Y, encima, Koldo, que también anda por ahí.

No están siendo buenos días para Sánchez, no. Primero, la condena al fiscal general; luego, los audios de Koldo, que están revelando muchas cosas indeseadas para La Moncloa, como esa ya famosa, y tan categóricamente negada, reunión con Otegi. A continuación, la comparecencia de Abalos y Koldo. Por si fuera poco, la orden de la Audiencia Nacional al PSOE para que entregue detalle de todos los pagos en metálico. Y aún algo más: el juez del 'caso Fontanera' cita al número dos del ministerio de Oscar López y aún 'hombre de confianza' de Sánchez, Antonio Hernando, para que narre sus relaciones y tratos (presuntos) con una figura tan pringosa como Leire Díez.

¿Qué más puede ocurrir? Hombre, ocurrirá presumiblemente una derrota de la propuesta de techo de gasto presupuestario en el Congreso, mostrando de nuevo la práctica imposibilidad de hacer aprobar nada que Junts no quiera que se apruebe en la Cámara Baja. ¿Estamos un paso más cerca de las elecciones?

"¿Es que no sabe usted gobernar sin estar asistido por un presunto delincuente de confianza?", preguntó este miércoles Alberto Núñez Feijoo en su agrio rifirrafe semanal con el presidente del Gobierno en la sesión de control parlamentario al Ejecutivo. "Es usted un peligro para la democracia española", le espetó el líder de la oposición al jefe del Gobierno, con el que no mantiene, aseguran, ni la más mínima relación personal.

Así están las cosas cuando en las próximas horas va a producirse la antes citada declaración de Abalos y su lugarteniente Koldo ante el Supremo. Ya digo que mi apuesta hoy -por supuesto, sin más datos que los indicios- es que ambos acabarán en prisión provisional, y ese habrá sido un paso mas en la descomposición de un Gobierno que, sin duda, no avaló como tal las actuaciones de Abalos, pero al que, hasta muy recientemente, Abalos, representaba. Ya digo: no creo que este 'statu quo', tan resiliente, aguante muchos más 'abalonazos'.