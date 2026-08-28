Fernando Jáuregui.- Bienvenidos todos a casa

MADRID 28 Ago. (OTR/PRESS) -

Dicen en Tráfico que este fin de semana la 'operación retorno' de las vacaciones moverá casi siete millones de vehículos. Que gastarán bastante más dinero en la gasolina, como sus propietarios se encontrarán con que, en casa, les ha subido el precio de la luz. A los que vuelven a sus hogares en estas horas y han tenido la fortuna de disfrutar de unas buenas vacaciones, los que hemos permanecido más o menos de vigías les podemos asegurar que no se van a aburrir. Si las previsiones de muchos -no del Gobierno, que sigue hablando de normalidad, como si tal cosa- se cumplen, vamos a penetrar en el otoño más tórrido de los últimos diez años.

Por lo menos. Y van a pasar, deben pasar, muchas cosas. Estas:

El anuncio de que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para hablar, más de un mes después de que estallara, de la muy grave 'crisis de Ceuta' devalúa de alguna manera las intervenciones de estos días en la Cámara Baja de unos ministros que han permanecido demasiado silentes durante el verano y, que, cuando han hablado, han evidenciado el caos interno que parece reinar en el Gobierno. ¿Qué va a decir el presidente, cuya reaparición ante el Parlamento posiblemente tendrá lugar precisamente al día siguiente de las manifestaciones convocadas en toda España 'en solidaridad con Ceuta', es decir, en protesta de lo actuado y no actuado por el Ejecutivo nacional? ¿Cuál fue el papel real de los servicios secretos? ¿Qué está ocurriendo en las relaciones con el 'espía' Marruecos? ¿Cuánto han mentido ciertos ministros?

Así va a arrancar un mes de septiembre cuando aún no se han normalizado, digan lo que digan los ministros que acuden al Congreso, ni mucho menos las cosas en Ceuta. Ni en nuestras relaciones internacionales, véase el capítulo de Marruecos. Ni, claro, en el agobiante panorama judicial para el Gobierno: ahora viene la avalancha. ¿Y las joyas de Zapatero, señor presidente? ¿Qué sabe usted sobre eso? Etcétera.

Nunca me cansaré de asombrarme ante la increíble pasividad de Pedro Sánchez a la hora de tomar medidas; que no haya remodelado aún su Consejo de Ministros, que la verdad es que lo ignoro, pero debe ser una auténtica jaula de grillos, parece simplemente increíble. Ahora que ha desactivado su 'modo vacaciones', serían de esperar decisiones muy serias, muy novedosas, procedentes de La Moncloa, más allá de las listas de recomendaciones de canciones del verano. Que el presidente aún no haya convocado a los medios en una rueda de prensa imprescindible resulta algo impensable en cualquier democracia europea. Que no se haya convocado un debate sobre el estado de la nación es, cuando menos, sorprendente, si no es indignante. Que aún no haya recibido en La Moncloa al líder de la oposición para hablar sobre la grave crisis de Estado que padecemos, asombroso.

Tengo para mí que algunas de estas decisiones, u otras de calado, habrá de afrontarlas Sánchez, aún fuente de todo poder y que, por primera vez, empieza a ser predecible sobre todo a causa de su pasividad. Este va a ser, debe ser, el otoño de las noticias políticas de trascendencia, guste o no al máximo hacedor y desfacedor de esa política. Porque, hay que repetirlo de nuevo, aunque nadie parezca demasiado concernido: así no se puede seguir. Bienvenidos todos a casa, y permanezcamos atentos a la pantalla y a los periódicos. Porque ya digo: van a pasar cosas.