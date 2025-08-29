Fernando Jáuregui.- Cuando todo depende de estos insensatos

MADRID 29 Ago. (OTR/PRESS) -

Quién sabe lo que tiene en la cabeza Pedro Sánchez. Presumir de que sabemos lo que piensa hacer con la Legislatura, con una hipotética remodelación del Gobierno y hasta con los Presupuestos, es mucho presumir. Me consta que algún ministro, no de los que están más en su círculo íntimo, está tan desconcertado como usted y como yo sobre los planes presidenciales, si es que los hay. Porque el futuro no depende de Pedro Sánchez, no del todo al menos: el futuro depende de un grupo de insensatos que juegan con el país como al Monopoly. Y que pueden ser los que fuercen una anticipación de elecciones. O no.

Entiéndaseme: no es que yo esté contra la anticipación de las elecciones, que me parece inevitable en buena lógica -si es que aquí tuviésemos buena lógica--; lo que me parece un signo de los tiempos que vivimos es que esa anticipación, porque Sánchez no pudiese sacar adelante 'sus' Presupuestos, dependa de los escaños de Junts, de Esquerra y, lo más incierto, de Podemos. Los dos primeros, partidos anti-Estado. El tercero, siento mucho decirlo, un partido insensato, alejado de la realidad, inmerso en el afán de protagonismo de sus dos principales dirigentes, dos mujeres que han encarnado un espectáculo bochornoso a cuenta de su veraneo con un grupo de 'amigotas' en Menorca, mientras el país ardía.

No se trata, obviamente, de una cuestión de izquierdas o derechas. El recuerdo que tenemos de cuando Podemos ejerció ministerios no puede ser peor: campañas de publicidad absurdas y que se llevaban la mayor parte del presupuesto del Departamento, ley del 'sí es sí' y ausencia completa de rigor en el estudio de los temas que se llevaban al Consejo de Ministros. Ignoro si, en realidad, la formación morada sigue influida por la sombra, hoy mediática y hostelera, de Pablo Iglesias; sí sé que es un partido atípico, que exige al Gobierno central, a cambio de su apoyo a los Presupuestos, que prohíba a los ciudadanos comprar casas que no sean exclusivamente para habitarlas, que reclama la ruptura total de relaciones con Israel o el freno a cualquier idea de rearme, contra los planteamientos europeos.

Que no digo yo que, sobre el papel, las tres peticiones no resulten atractivas. Pero eso es moverse en un plano tópico y utópico, no en la gobernación real. Está claro que las dirigentes de Podemos se mueven en el doble plano de la vendetta contra Sumar y la necesidad de acaparar notoriedad tras sus batacazos electorales. Y ni una ni otra son motivaciones ideales para la gobernación de un Estado. Cosa diferente es, como decía, que un posible efecto de la retirada del apoyo de los cuatro escaños de Podemos a los Presupuestos pueda acabar siendo beneficioso: un acortamiento de la Legislatura más nefasta que recuerdo haber contemplado en mis muchos años de 'mirón' de la política. Ese adelantamiento de las elecciones que, por muchos motivos, reclaman tantos, a la vista de la situación caótica y amoral de la política española.

Lo que ocurre es que nunca la egolatría de dos dirigentes políticas que se tomen esto como si fuese un divertido guateque derivó en algo bueno: que el poder de la estabilidad del Estado descanse en manos de Puigdemont o de Irene Montero-Ione Belarra qué quiere que le diga. Me induce a preguntarme, una vez más, hoy por esto que comento, qué puede salir mal. Desde luego, si de Podemos depende, todo.