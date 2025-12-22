Fernando Jáuregui.- ¿Le ha tocado a Feijóo la lotería?. El 'Gordo' no, desde luego

MADRID 21 Dic. (OTR/PRESS)-

Pienso que este lunes será el momento de leer y analizar exhaustivamente los resultados de las elecciones de este domingo en Extremadura, las primeras de una larga serie que concluirá, presumiblemente, en la primavera-verano de 2027. Eso, si es que Pedro Sánchez logra consumar sus propósitos de perdurabilidad de la Legislatura hasta entonces, que lo dudo. De momento, constatemos que a Sánchez no le ha tocado, es obvio, la lotería en Extremadura. Pero ¿seguro que le ha tocado a Feijóo? El 'Gordo', desde luego, creo que no. Atención a los análisis de las próximas horas, porque lo que esta semana se evaluará será lo siguiente:

-Primero, ¿hasta qué punto se abre en Extremadura una nueva era, la que podríamos llamar la 'era de la derecha' en un territorio que siempre estuvo dominado por la izquierda?

-Segundo, ¿hasta qué punto se puede certificar ya el hundimiento de 'este' PSOE y avizorar el nacimiento de un nuevo socialismo en una nueva concepción de la izquierda?. Y, claro, ¿dónde queda la izquierda del PSOE tras la muestra -poco fiable, inexacta- de los resultados de este domingo?

-Tercero, ¿hasta qué punto la derecha del PP puede vivir sin la ultraderecha -llamémoslo así, siguiendo los términos convencionales-de Vox?.

-Cuarto, ¿hasta qué punto podemos confiar en las posibilidades de Alberto Núñez Feijóo de llegar a La Moncloa en el plazo de unos meses, tras asistir a la cuando menos irregular recta final de la campaña de los 'populares' en Extremadura? Porque convengamos que el PP no pierde ocasión de embarullar estas campañas, y de paso a los electores, cuando va llegando, victorioso, a la meta.

-Quinto, ¿hasta qué punto se pueden extrapolar los datos extremeños a las previsiones electorales nacionales?.

-Sexto, ¿habrán entendido todos el mensaje de las urnas? ¿Qué parte de este mensaje no han entendido algunos?

-Séptimo, ¿hasta qué punto podemos pensar que, por ejemplo, la ya inminente campaña aragonesa será por completo diferente de la extremeña, dado que Jorge Azcón es uno de los más sólidos activos del PP, cosa que no es María Guardiola? ¿Existe un PP extremeño, otro aragonés, otro andaluz, otro valenciano, y otro madrileño de la Puerta del Sol?

-Octavo, ¿hasta qué punto las dos grandes formaciones nacionales, PSOE y PP, tendrían que empezar a pensar en pactar para reformar a fondo las normas electorales y así facilitar la gobernabilidad en ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central sin tener que acudir a 'extraños compañeros de cama', como decía Churchill?

-Noveno, ¿hasta qué punto han servido estas elecciones para clarificar el panorama de las necesidades en Extremadura, una de las comunidades más maltratadas?

-Décimo, ¿hasta qué punto servirá Extremadura para incitar a una reflexión crítica a nuestras fuerzas políticas acerca de cómo hacer campañas 'limpias', regular los debates electorales y no hacer el ridículo cuando el robo de 124 papeletas -en una caja que contenía dinero- se quiere convertir en un atentado contra la democracia y un sabotaje a las elecciones?

Ya no haré más preguntas, Señoría. Aguardemos a escuchar los análisis en profundidad, si es que la profundidad cabe en el análisis político de este país nuestro, que hoy piensa más en sorteos y niños de San Ildefonso que en cambiar; ya lo estamos viendo, todo lo que puede y debe mejorar, que es mucho.